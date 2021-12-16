Danimarka Kosova'da cezaevi kiralamayı planlıyor

Kopenhag'ın kiraladığı koğuşlara sınırdışı edilmeyi bekleyenleri göndereceği belirtiliyor.Danimarka hükümeti, kendi hapishanelerindeki 300 tutukluyu Kosova'daki cezaevlerinde yer kiralayıp nakletmeyi planlıyor. Danimarka Adalet Bakanı Nick Hækkerup, dün ülkedeki diğer partilerin temsilcileriyle görüştükten bu konuda Kosova ile anlaşma yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Kosova'da kiralanacak koğuşlarda Danimarka'daki koşulların geçerli olacağı belirtildi.

Danimarka hükümeti, ayrıca 2025'e kadar kendi ülkesindeki cezaevlerinin kapasitesini bin kişi daha artırmayı planlıyor.

Danimarka'nın Kosova'da kiralanacak cezaevine öncelikle sınırdışı edilmeyi bekleyen sığınmacıları yollaması bekleniyor. Danimarka haber ajansı Ritzau, Adalet Bakanı Hækkerup'ın söz konusu anlaşmanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hak ihlal olarak görülmeyeceğinden emin olduğunu söylediğini aktardı. Planın 2022-2025 arasında hayata geçirilmesi bekleniyor.

Norveç de benzer bir anlaşmayı 2015 yılında Hollanda ile imzalamış, iki ülke arasındaki cezaevi işbirliği 2018'de sonlandırılmıştı.

Danimarka'nın mülteci politakası sertleşiyor

Kosova'da cezaevi kiralama planı, hakkında sınırdışı edilme kararı verilmiş, ancak geldikleri ülkelerdeki durum nedeniyle geri gönderilemeyen kişileri kapsıyor. Buna örnek olarak da Suriye gösteriliyor.

Danimarka, Suriye'den gelmiş sığınmacılara oturumu reddeden ilk Avrupa ülkesi olma özelliğine sahip. Ancak Şam ile diplomatik temasları olmadığı için oraya doğrudan sınırdışı yapamıyor.

Danimarka, geçen yaz kişilerin sığınma başvurusu yapmasına imkan tanımadan AB dışına itmeyi mümkün kılan bir yasal düzenlemeyi parlamentoda kabul etmişti. Jyllands Posten gazetesi, Kopenhag hükümetinin, bu yasal düzenlemeyi hayata geçireceği üçüncü ülkeler aradığı, şimdiye kadar Ruanda, Tunus, Etiyopya, Mısır gibi ülkelerle müzakere ettiğini iddia etti. Üçüncü bir ülkeye yollanan ve Danimarka'ya siyasi sığınma talebi oradayken değerlendirilen kişinin ülkeye giriş yapma konusunda da garantisi olmadığı belirtiliyor. Nitekim o durumda da söz konusu kişinin bir Birleşmiş Milletler sığınmacı kampına yollanması da mümkün.

Danimarka, son yıllarda mülteci politikasını giderek sertleştiriyor ve daha fazla mülteci kabul etmek istemiyor.

dpa/ ETO,HS

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