Danimarka Kraliçesi, Çin’den getirilen dev pandaları ziyaret etti

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, başkent Kopenhag’da bulunan hayvanat bahçesine Çin’den getirilen iki dev pandayı yeni yuvalarında ziyaret etti.

Çin’de yer alan Chengdu Panda yetiştirme merkezinden getirilen 4 yaşındaki Mao Er ve 5 yaşındaki Male Xing Er isimli iki dev panda, Kopenhag Hayvanat Bahçesi’ne yerleştirildi. Pandalar için hayvanat bahçesinin içerisinde inşa edilen panda evinin açılışını ise Danimarka Kraliçesi II. Margrethe yaptı. Açılışta Veliaht Prenses Mary Elizabeth, Danimarka Kültür Bakanı Mette Bock, Çin’in Danimarka Büyükelçisi Deng Ying hazır bulundu. Ziyaretçi akınına uğraması beklenen hayvanat bahçesine pandalar 4 Nisan’da getirildi. Panda evinin resmi açılışını yapan Kraliçe II. Margrethe, Çin-Danimarka dev panda ortak araştırma projesini başlattı.

Hayvanat Bahçesi Yönetim Kurulu Başkanı Jorgen Horwıtz, “Bence birbirimizle yakın ilişkilerimizin bir göstergesi. Size iki dev pandaya bakacağımıza söz veriyorum. Bu iki dev pandaya sahip olma onurunu bize verdiği için Çin’e çok teşekkür ederim. Çin’den gelen tüm turistler buraya gelecek” şeklinde konuştu.

Kopenhag Hayvanat Bahçesi Bilim Müdürü Bengt Holst ise “Danimarka ve Çin arasındaki kültürel ilişkiyi geliştirmek için iyi bir yol olduğunu düşünüyorum” dedi.

Danimarka Kraliçesi Margrethe II ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kraliçe’nin Pekin’i ziyaret ettiği 2014 yılında pandaların geçici olarak Danimarka’ya verilmesine ilişkin bir anlaşma imzalamışlardı. Buna göre pandalar 15 yıl boyunca Kopenhag’da yaşayacak.

