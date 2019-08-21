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Danimarka kraliyet ailesi Trump'ın ziyaretini ertelemesine şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

Danimarka kraliyet ailesi Trump'ın ziyaretini ertelemesine şaşırdı

KOPENHAG (AA) - Danimarka kraliyet ailesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya yapacağı ziyareti ertelemesini şaşkınlıkla karşıladıklarını açıkladı.

Danimarka kraliyet ailesinin sözcüsü Lene Balleby, Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, Trump'ın 2-3 Eylül'de Danimarka'ya yapacağı ziyareti erteleme kararının şaşkınlık yarattığını belirtti.

Öte yandan, Danimarka eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, TV2'ye yaptığı açıklamada, konunun "diplomatik bir saçmalık" ve Trump'ın davranışının "garip" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alma fikrini "saçma" olarak yorumlamasının ardından, Danimarka'ya yapacağı ziyareti ertelemişti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'nın halkıyla çok özel bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Ancak Frederiksen'in Grönland'ın satışı konusunda istişare etmekle ilgilenmediğine dair yorumlarına dayanarak, iki hafta sonra yapılması planlanan toplantımızı başka bir zamana erteliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

- Trump'ın Grönland'i satın almayı dile getirdiği iddiası

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Associated Press ajansının Trump'ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de kaynak, Trump'ın Grönland'i satın alma konusunu müzakere ettiğini ancak bu konuda ciddi olmadığını söylemişti.

Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." açıklamasını yapmıştı.

Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği yönündeki haberler için "bunun absürt bir tartışma konusu" olduğu değerlendirmesini yaparak, adanın satılık olmadığını yinelemişti. Frederiksen, "GrönlandDanimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Danimarka Donald Trump grönland

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