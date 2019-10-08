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Danimarka polisinden Tayfun Kara cinayeti açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 21:04 | Son Güncelleme

Danimarka polisi, Tayfun Kara’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının 4 kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.Danimarka polisi İshöj kentinde bir araca yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 22 yaşında Türkiye kökenli Tayfun Kara’nın ölümüyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Danimarka polisinden Tayfun Kara cinayeti açıklaması

Danimarka polisi, Tayfun Kara’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının 4 kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Danimarka polisi İshöj kentinde bir araca yönelik düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 22 yaşında Türkiye kökenli Tayfun Kara’nın ölümüyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada saldırıyı 4 kişinin yaptığı aktarılırken olay yeri inceleme ekiplerinin topladıkları deliller üzerinde çalıştığı ve buna ek olarak görgü tanıklarının tek tek ifadelerine başvurulmaya başlandığını vurgulandı. Açıklamada saldırının en az iki silahla gerçekleştirildiği ve yaklaşık 20-30 kurşun kullanıldı belirtildi.
Faillerin kasıtlı bir şekilde hedeflerine acımasızca ve önceden planlanmış şekilde saldırdığını belirtildiği açıklamada bunun son dönemlerde yaşanan çete savaşları kapsamında olabileceği üzerinde durulduğu kaydedildi. Tayfun Kara’nın kullandığı aracın başka bir araçla karıştırılmış olabileceği de ihtimaller arasında olabileceği de belirtildi.
Açıklamada saldırının ardından yapılan teknik incelemeler sonucu Tayfun Kara’nın aracında ve üzerlerinde yapılan aramada herhangi bir silahın çıkmaması Tayfun Kara ve arkadaşlarının yanlış hedef olabileceğini ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

Danimarka polisinden Tayfun Kara cinayeti açıklaması

Danimarka polisinden Tayfun Kara cinayeti açıklaması

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