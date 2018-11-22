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Danimarka Suudilere Silah Satışını Durduruyor

22.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

Danimarka, Suudi Arabistan'la yeni silah satışı anlaşması imzalanmayacağını duyurdu. Karara gerekçe olarak da Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki karışıklık gösterildi

Danimarka Suudilere Silah Satışını Durduruyor

Danimarka ileriye dönük olarak Suudi Arabistan’a yapılacak silah satışlarını askıya aldığını duyurdu. Danimarka Savunma Bakanı söz konusu kararın, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesindeki rolü ve Yemen’deki karışıklık nedeniyle alındığını açıkladı.

Danimarka’dan önce Almanya da, Suudi Arabistan’a silah lisansı satışlarını durdurduğunu açıklamış, bu kararını daha sonra tüm silah satışlarını kapsayacak şekilde genişletmişti. Fransa’dan yapılan açıklamada da Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudilere silah satışı konusunda kısa bir süre içerisinde karar verileceği duyuruldu.

Yemen’de yürütülen operasyonlara yönelik koalisyonun lideri durumundaki Suudi Arabistan dünyanın en çok silah satın alan ülkesi durumunda. Bu esnada Yemen’de devam eden operasyonlar tarihin en büyük insanlık krizlerinden birine neden olmaya devam ediyor.

Öte yandan Danimarka Dışişleri Bakanı Andres Samuelsen de yaptığı yazılı açıklamasında, “Yemen’de sürmekte olan tecrit ve hali hazırdaki kötü koşullarla birlikte Kaşıkçı cinayeti konusu sebebiyle şu an farklı bir noktaya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Danimarka Suudilerle geçen yıl yaptığı silah lisansına yönelik anlaşmaları geri çekmedi, bundan sonra yeni anlaşma yapılmayacağını duyurmuş oldu.

Bu arada Amerika Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının düşmelerine katkı sağladıkları için Suudi Arabistan’a teşekkür etti. Ancak Amerika’nın üzerinde Kaşıkçı cinayeti sebebiyle Suudilere yaptırım uygulanması konusundaki baskılar da artmaya devam ediyor.

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