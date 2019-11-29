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Danimarka: 'Üç Ülke Arasında Kuzey Kutbu Rekabeti Kızışıyor'

29.11.2019 22:42 | Son Güncelleme

Danimarka İstihbarat Dairesi, Amerika, Çin ve Rusya arasında Kuzey Kutbu'nda yaşanan jeopolitik rekabetin kızıştığını bildiriyor. Küresel ısınma ve minerallere erişim gibi alanlarda Kuzey Kutbu üzerinde yaşanan anlaşmazlıklar, son dönemde iyici belirginleşti.

Danimarka: 'Üç Ülke Arasında Kuzey Kutbu Rekabeti Kızışıyor'

Danimarka İstihbarat Dairesi, Amerika, Çin ve Rusya arasında Kuzey Kutbu'nda yaşanan jeopolitik rekabetin kızıştığını bildiriyor. Küresel ısınma ve minerallere erişim gibi alanlarda Kuzey Kutbu üzerinde yaşanan anlaşmazlıklar, Mayıs ayında Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya'yı Kuzey Kutbu'nda saldırgan tavırlar sergilemekle suçlaması ve Çin'in faaliyetlerinin yakından izlenmesi gerektiğini söylemesi üzerine iyice belirginleşmişti.

Danimarka İstihbarat Dairesi, yıllık risk değerlendirmesi raporunda, ”Rusya, Amerika ve Çin arasında ciddi güç oyunları şekillenmeye başlıyor” ifadesine yer verdi.

Danimarka, Kuzey Kutbu'nun bir uluslararası işbirliği alanı olarak korunması ve Kuzey Kutup bölgesinde toprağı olan ülkeler arasında yaşanacak olası sorunların, siyasi müzakereler yoluyla çözülmesini bir öncelik haline getirmişti.

Ancak raporda, Danimarka'nın bu amacına ulaşmasının Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki askeri kapasitesini güçlendirmesiyle birlikte giderek zorlaştığı yazılı. Rapora göre Rusya'nın bölgedeki askeri gücünü pekiştirmesi, Kuzey Buz Denizi'ne kıyısı olan diğer ülkelerin de benzer askeri faaliyetlere girişmesine ön ayak oldu.

Rapor ayrıca Amerika'nın geçen Haziran ayında yayınlanan yeni Kuzey Kutup stratejisiyle üst düzey hükümet ve savunma yetkililerinden gelen açıklamaların, bölgedeki gerginlikleri tırmandırdığının altını çiziyor.

Amerika'nın Kuzey Kutup Bölgesi'ne yönelik ilgisi, Başkan Trump'ın geçen Ağustos ayında Grönland'ı Danimarka'dan satın alma önerisi getirmesiyle birlikte yeniden gündeme gelmişti. Ancak bu öneri, Danimarka ve Grönland yerel hükümetleri tarafından kısa süre içinde reddedilmişti.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyi ve Kuzey Buz Denizi arasındaki bölgede bulunan Grönland, Danimarka'ya bağlı özerk ada statüsüne sahip.

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