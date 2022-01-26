Danimarka ve Avusturya’da da korona önlemleri gevşetiliyor

Avusturya hükümeti ise aşısızlara uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verileceğini duyurdu.Danimarka hükümeti, ülkede kaydedilen yüksek koronavirüs vakalarına ragmen tüm salgın tedbirlerinin devre dışı bırakılacağını açıkladı. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, milletvekillerine yolladığı bir mektupta, Covid-19 ile ilgili "toplum için tehlike" sınıflandırmasının 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmayacağını bildirdi. Bu da uygulamada, maske takma ve restoran, bar gibi işletmelere yönelik saat kısıtlamalarının kaldırılması anlamına geliyor.

Bakan Heunicke, bu karara dayanak olarak ülkedeki yüksek aşılanma oranlarını gösterdi. Yaklaşık 5,8 milyon nüfuslu Danimarka, Omicron varyantının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olmuş ve son olarak Salı günü, 24 saat içinde 46 bin yeni vaka tespit edildiği bildirilmişti. Sağlık Bakanı Heunicke ayrıca hükümetin, yaşanan korona dalgasının zirve noktasına yakında ulaşılacağından yola çıktığını ifade etti.

Omicron varyantının diğerlerine göre daha hafif geçirilen bir hastalığa neden olduğunu ve ülkede 3,5 milyon kişinin, bir başka deyişle ülke nüfusunun yüzde 60'dan fazlasının hatırlatma dozu yaptırdığını vurgulayan Magnus Heunicke, bu sebeplerden dolayı hastanelerde endişe verici bir yoğunluk yaşanmadığını dile getirdi.

Avusturya'da aşısızlara yönelik önlemler gevşetiliyor

Avusturya'da ise, aşısızlar için haftalardır geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması sonlandırılıyor. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, artan vaka sayılarına rağmen hastanelerin durumunun iyi olduğunu ve şu an acil bakım ünitelerinde aşırı bir yoğunluk beklenmediğini dile getirdi.

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein ise, aşısızların tabi tutulduğu uygulamanın, Noel ve yılbaşı döneminde işe yaradığını ancak, pandemi ile mücadele amacıyla oluşturulan uzmanlar heyetinin söz konusu uygulamayı artık gerekli görmediğini belirtti.

15 Kasım'da yürürlüğe giren uygulama ile Avusturya'da aşı yaptırmayan kişilere sadece işe gitmeleri ya da hayati alışverişlerini yapabilmeleri için sokağa çıkma izni verilmişti. Ancak uygulamada aşısızlar açısından önemli bir değişiklik olmayacak. Ülkede restoran, kafe, bar gibi işletmelere ve alışveriş merkezlerine girebilmek için hala aşılanmış ya da hastalığı atlatmış olmak gerekiyor.

Sağlık Bakanı Mückstein, şu an günde 30 bin civarında olan yeni vaka sayısının, iki hafta içinde 40 bine çıkacağını ve 14 gün sonra da bu dalganın zirvesini göreceklerinden yola çıktıklarını ifade etti. Avusturya'da halihazırda 200'den az sayıda hasta koronavirüsle ilgili olarak acil servislerde tedavi görüyor.

Avusturya, geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla, pandemi ile mücadele ve yeni dalgaların önüne geçebilme adına Şubat ayından itibaren ülke çapında aşı zorunluluğu uygulaması başlatıyor. Hükümetin ilgili tasarısı Avusturya parlamentosunda muhalafet partileri dahil milletvekillerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmişti. 18 yaşından büyük herkese aşı olma zorunluluğu getiren yasaya uymayanlar için, Mart ayının ortalarından itibaren para cezası öngörülüyor.

Avrupa'da açık ara en yaygın koronavirüs türü olan Omicron varyantının, aşılamaların ve hastalığı atlatanların sayısının artmasıyla daha hafif bir hastalığa neden olması üzerine çok sayıda Avrupa ülkesi korona önlemlerini gevşetme kararı almıştı. Almanya'da ise, Pazartesi günü federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin yaptığı toplantıda, yürürlükteki tedbirlerde bir değişikliğe gidilmemesi kararlaştırıldı.

AFP,Reuters / ET,BK

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