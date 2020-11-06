HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Danimarka, vizonlarda mutasyona uğramış koronavirüs çıkınca karantina önlemlerine başladı

Danimarka, vizonlarda mutasyona uğramış koronavirüs çıkınca karantina önlemlerine başladı

06.11.2020 11:32 | Son Güncelleme

Danimarka hükümeti, vizon çiftliklerinde insanlara geçebilen, mutasyona uğramış bir koronavirüs türünün bulunması üzerine kuzeydeki Jutland bölgesinde sıkı karantina önlemleri uygulama kararı aldı.

Danimarka, vizonlarda mutasyona uğramış koronavirüs çıkınca karantina önlemlerine başladı

Danimarka hükümeti, vizon çiftliklerinde insanlara geçebilen, mutasyona uğramış bir koronavirüs türünün bulunması üzerine kuzeydeki Jutland bölgesinde sıkı karantina önlemleri uygulama kararı aldı.

Hükümet bu mutasyonun, geliştirilmekte olan koronavirüs aşılarının etkinliğine tehdit oluşturduğunu söylüyor.

Jutland bölgesindeki yedi belediyede bugünden itibaren tüm barlar, restoranlar, spor salonları kapanacak, toplu taşıma araçları çalışmayacak. Kısıtlamaların ilk aşamada 3 Aralık'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

Hükümet dün ülkedeki tüm vizonların öldürüleceğini açıklamıştı. Çiftliklerde 17 milyon vizonun yaşadığı belirtiliyor.

Danimarka dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi. İhracatın en büyük bölümü Çin ve Hong Kong'a yapılıyor.

WHO'dan Danimarka'ya övgü

Dünya Sağlık Örgütü, vizonların koronavirüs için "iyi bir depo" gibi göründüğünü açıkladı. Kurumun açıklamasında, vizonların öldürülmesinin ekonomiye getireceği külfete rağmen 'Danimarka'nın kararlılık ve cesaretle davrandığı' belirtildi.

Daha önce İspanya ve Hollanda'daki vizon çiftliklerinde de koronavirüse rastlanmıştı.

Ancak Danimarka'daki çiftliklerde virüsün daha hızlı yayıldığına dikkat çekiliyor. Jutland bölgesinde 207 çiftlikte koronavirüs görüldü.

Danimarka'da 1000'den fazla vizon çiftliği var.

Bunlardan beşinde mutasyona uğramış virüs bulundu. Bu çiftliklerde testleri pozitif çıkan 12 kişinin virüsün mutasyona uğramış türüne yakalandığı tespit edildi.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Danimarka'nın kuzeyinde görülen 783 koronavirüs vakasının yarıya yakınının vizon çiftlikleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, vizonlarla ilgili kararı açıklarken "Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Ama mutasyona uğramış virüsün bulunması, bu sorumluluğu daha da artırdı. Dünyanın geri kalan bölümüne karşı da sorumluluğumuz var" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Uzun süreli koronanın sebebi nedir?Uzun süreli koronanın sebebi nedir?
İşte Trump’ın rakibi Joe Biden hakkında merak edilenlerİşte Trump’ın rakibi Joe Biden hakkında merak edilenler
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Diğer Haberler
Uzun süreli Covid-19’un sebebi nedir? Bilim dünyasından ilk açıklama
Uzun süreli koronanın sebebi nedir?
Almanya'da çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı
Çiftçinin tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıktı!
Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı
Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı
CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır için 'kayıp' ilanı
CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır için 'kayıp' ilanı
ABD'de kritik seçim: Twitter ve Facebook Trump'a savaş açtı
Twitter ve Facebook Trump'a savaş açtı!
Trump'ın oğlundan 'topyekün savaş' çağrısı
Trump'ın oğlundan 'topyekün savaş' çağrısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.