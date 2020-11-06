Danimarka, vizonlarda mutasyona uğramış koronavirüs çıkınca karantina önlemlerine başladı

Danimarka hükümeti, vizon çiftliklerinde insanlara geçebilen, mutasyona uğramış bir koronavirüs türünün bulunması üzerine kuzeydeki Jutland bölgesinde sıkı karantina önlemleri uygulama kararı aldı.

Hükümet bu mutasyonun, geliştirilmekte olan koronavirüs aşılarının etkinliğine tehdit oluşturduğunu söylüyor.

Jutland bölgesindeki yedi belediyede bugünden itibaren tüm barlar, restoranlar, spor salonları kapanacak, toplu taşıma araçları çalışmayacak. Kısıtlamaların ilk aşamada 3 Aralık'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

Hükümet dün ülkedeki tüm vizonların öldürüleceğini açıklamıştı. Çiftliklerde 17 milyon vizonun yaşadığı belirtiliyor.

Danimarka dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi. İhracatın en büyük bölümü Çin ve Hong Kong'a yapılıyor.

WHO'dan Danimarka'ya övgü

Dünya Sağlık Örgütü, vizonların koronavirüs için "iyi bir depo" gibi göründüğünü açıkladı. Kurumun açıklamasında, vizonların öldürülmesinin ekonomiye getireceği külfete rağmen 'Danimarka'nın kararlılık ve cesaretle davrandığı' belirtildi.

Daha önce İspanya ve Hollanda'daki vizon çiftliklerinde de koronavirüse rastlanmıştı.