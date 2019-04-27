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Danimarka'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 20:06 | Son Güncelleme

Paskalya tatili nedeniyle bugün yapılan 23 Nisan kutlamalarına, ülkedeki vatandaşlar ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi

KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek'in ev sahipliğinde Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nde gerçekleştirilen kutlamaya, ülkede faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Büyükelçi İpek, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, çocuklara, geleceğin kahramanları olduklarını söyledi.

Kutlamada, çocuklar hazırladıkları skeçleri sergiledi, şiirler okudu. Büyükelçilik tarafından çocuklara hediyeler verildi.

Program, davetlilere tatlı ikramının ardından sona erdi.

Bu arada, yetkililer, 23 Nisan kutlamalarının geleneksel hale getirilmesine çalışıldığını belirtti.

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23 Nisan Danimarka

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