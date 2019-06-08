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Danimarka'da 3 Türk kökenli aday milletvekili seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 22:50 | Son Güncelleme

Parlamento seçimlerinde yarışan 9 Türk kökenli adaydan Fatma Öktem, Lars Aslan Rasmussen ve Halime Oğuz, meclise girmeye hak kazandı

KOPENHAG (AA) - Danimarka'da yapılan parlamento seçimlerinde Türk kökenli adaylar Fatma Öktem, Lars Aslan Rasmussen ve Halime Oğuz milletvekili seçildi.

Danimarka'da 5 Haziran'da yapılan milletvekili seçimlerinde sayılan tercihli oyların ardından resmi sonuçlara göre, Türk kökenli 9 adaydan 3'ü meclise girdi.

Liberal Parti'den aday olan Öktem 5 bin 130, Sosyal Demokrat Parti'den aday olan Rasmussen 4 bin 279 ve Sosyalist Halk Partisi'nden aday olan Oğuz bin 278 tercihli oy aldı.

Sosyal Demokrat Parti'nin başını çektiği sol blok, 175 sandalyeli parlamentoda 91 milletvekilliği kazanarak seçimden zaferle çıkmıştı.

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