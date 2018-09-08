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Danimarka’da AP için ilk Türk kökenli aday kesinleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 23:52 | Son Güncelleme

Sadi Tekelioğlu, Alternatif Parti’nin adayları arasında yer aldı

KOPENHAG (AA) - Danimarka'da Alternatif Parti (Alternativet), 23-26 Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Türk kökenli Sadi Tekelioğlu’nu da aday gösterdi.

Alternatif Parti, AP adaylarını belirlemek için başkent Kopenhag’taki Korsgade Spor Salonu’nda Olağanüstü Genel Kurul yaptı.

Partinin 1. sıra adayı, halen partinin AB sözcülüğünü yürüten Rasmus Nordqvist olurken Türk kökenli Tekelioğlu da adaylar arasında yer aldı.

Tekelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013'te kurulan partisinin ilk defa bir AP seçimine katılacağını belirtti.

Seçilme şansını da değerlendiren Tekelioğlu, Alternatif Parti’den bir adayın AP’ye seçilebilmesi için, partinin en az yüzde 7 oranında oy alması gerektiğini söyledi.

Danimarka, 2009'dan bu yana 13 sandalye ile temsil edildiği AP'de, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla bir sandalye daha kazanarak gelecek seçim sonrası 14 sandalye ile temsil edilecek.

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