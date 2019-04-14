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Danimarka’da aşırı sağcı Paludan’dan Müslümanlara yönelik provokasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 21:03 | Son Güncelleme

Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan'ın, Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Nörrebro semtinde düzenlediği gösteride, elindeki Kur’an-ı Kerim’i havaya fırlatmasının ardından olaylar çıktı

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Müslümanların yoğun yaşadığı mahallede yaptığı provokasyon sonrasında olaylar çıktı.

Ekstra Bladet gazetesine göre, Müslümanların yoğun yaşadığı başkent Kopenhag’ın Nörrebro semtindeki Blaagards Plads Meydanı'nda polis çemberinde gösteri düzenleyen aşırı sağcı Paludan, elinde tuttuğu Kur’an-ı Kerim’i havaya fırlattı.

Paludan'un bu provokatif eylemi sonrasında olaylar çıktı. Çoğunluğu gençlerden kalabalık polise taş atıp konteynerleri ateşe verirken polis de kalabalığa karşı biber gazı kullandı. Paludan’a doğru koşan bir kişi emniyet güçleri tarafından engellendi.

Paludan, bölgeden polis eşliğinde uzaklaştırıldı.

Kopenhag Polisi, sosyal medya hesabından, olayların yaşandığı Blaagards Plads Meydanı civarında yaşayan vatandaşların evlerinden çıkmaması ve meydandan uzak durulması çağrısında bulundu.

Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan, 22 Mart’ta Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını protesto ederek Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka İslam Kur'an-ı Kerim Müslüman provakasyon Rasmus Paludan Sıkı Yön Stram Kurs

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