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Danimarka’da eski çete lideri Nedim Yaşar öldürüldü

21.11.2018 11:48 | Son Güncelleme

Danimarka’da Türk asıllı eski çete lideri Nedim Yaşar, suç dünyasından ayrılışını anlatan kitabın tanıtım toplantısı sonrasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Danimarka’da eski çete lideri Nedim Yaşar öldürüldü

Danimarka’da uyuşturucu kaçakçılığı, soygun, haraç ve şiddet eylemleriyle bilinen bir çetenin liderliğinden ayrılarak radyo programcılığı yapmaya başlayan Türkiye doğumlu Nedim Yaşar, başkent Kopenhag’da öldürüldü.

31 yaşındaki Yaşar, suç dünyasından nasıl ayrıldığını anlatan "Rodder” (Kökler) adlı kitabın Pazartesi akşam düzenlenen tanıtım toplantısının ardından kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Polis, Salı günü açıklama yaparak, ağır yaralanan Yaşar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

10 yıl boyunca "Los Guerreros” (Savaşçılar) adlı çetenin üyesi olan Nedim Yaşar, 2012 yılında bir "çıkış programı” sayesinde çeteden ayrılmış ve gizli bir adreste yaşamaya başlamıştı. Yaşar, "Ekstra Bladet” adlı gazeteye verdiği ve hafta sonunda yayınlanan söyleşide, öldürülmekten korktuğunu anlatmıştı.

Radio24syv adlı radyo kanalında program sunan Yaşar, ayrıca çeteler ve suç hakkında medyada tartışma programlarına konuk oluyordu.

Danimarka Radyosu'ndaki bir programa katılan Yaşar, "Ortadan kaybolduğunuzda, olan biten hakkında kim konuşacak?” demiş ve kendisinin de bir oğlu olduğunu, gençlerin çok küçük yaşta çetelere alındığını gördüğü için bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettiğini söylemişti.

dpa / AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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