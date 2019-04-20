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Danimarka’da gösteride 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 03:12 | Son Güncelleme

Danimarka’da, Ellebaek Geri Gönderme Merkezi’ndeki şartları protesto etmek için toplanan yaklaşık 200 göstericiden 2’si tutuklandı

KOPENHAG (AA) - Danimarka’ya sığınma başvuruları kabul edilmeyen yabancıların tutulduğu Ellebaek Geri Gönderme Merkezi önündeki gösteride çıkan olaylar sonucu 2 kişi tutuklandı.

Danimarka basınında sıkça gündeme gelen, ülkelerine kendi rızalarıyla dönmeyen yabancıların tutulduğu yerlerdeki şartları protesto etmek amacıyla Ellebaek Geri Gönderme Merkezi önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik gruptan 2 kişi, polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedenin ardından tutuklandı.

Kuzey Sjaelland Polisinden yapılan açıklamada, 30 ve 37 yaşlarındaki göstericilerden birinin polisin uyarılarına uymadığı, diğerinin kamu düzenine aykırı davrandığı kaydedildi.

Polisin cop kullandığı olaylarda göstericiler kendilerinin suçsuz olduğunu, belirlenen sınırlar içinde kaldıklarını ve polisin olayları kışkırttığını savundu.

Danimarka’da geri gönderme merkezinde tutulan ve özgürlükleri elinden alınan yabancılar, çocuklarıyla birlikte hapishane şartlarında yaşam sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Ellebaek geri gönderme merkezi mülteci sığınmacı YABANCI

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