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Danimarka'da "isim ayrımcılığı" yapan tur şirketine para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

Schalke 04-Galatasaray maçı için Schalke 04 tribününden bilet almak isteyen bir kişiye, ismi Türk ismini çağrıştırdığı gerekçesiyle Danimarka'da bilet satmayan tur şirketine para cezası verildi

KOPENHAG (AA) - Almanya'da oynanan Schalke 04 - Galatasaray maçı için Schalke 04 tribününden bilet almak isteyen bir taraftara, ismi Türk ismini çağrıştırdığı gerekçesiyle Danimarka'da bilet satmayan tur şirketine para cezası verildi.

Danimarka Eşitlik Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım 2018'de Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde oynanan Şampiyonlar Ligi D grubu Schalke 04 - Galatasaray maçı için bir seyahat acentesinden paket turu almak isteyen 27 yaşındaki bir kişiye, ismi Türk ismine benzediği gerekçesiyle Schalke 04 tribünlerinden bilet satışı yapılamayacağı, yapılsa bile biletin kontrol noktasından elinden alınacağı bildirildi.

Genç taraftar, biletinin tribüne girerken elinden alınmasının tamamen kendisini bağlayan bir durum olduğunu ve bileti almak istediğini belirtse de acente, kendisinden "nasılsa elinden alınacağı için biletinden feragat ettiğine" yönelik bir belge imzalamasını istedi.

Tur şirketinden bilet alamayan ismi açıklanmayan taraftar ise ayırımcılığa uğradığı gerekçesiyle Danimarka Eşitlik Kurulu'na başvurdu.

Gencin ayırımcılığa uğradığına hükmeden kurul tarafından, seyahat acentesinin başvuru sahibine 5 bin kron (3 bin 970 lira) tazminat ödemesine karar verildi.

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ayrımcılık champions league Danimarka futbol Galatasaray ırkçılık Schalke 04 şampiyonlar ligi

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