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Danimarka’da korkutan patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Danimarka’da bir vergi idaresi yakınlarında patlama meydana geldi.

Danimarka’da korkutan patlama

Danimarka’da bir vergi idaresi yakınlarında patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamanın nedeni araştırılıyor.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan vergi ofisi yakınlarında dün gece saatlerinde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle binalarda hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Danimarka polisi gece saatlerinde meydana gelen patlamanın nedeninin araştırıldığını ifade ederek, soruşturma başlatıldığını söyledi. Kopenhag polisi Jorgen Bergen, "Patlamanın ardında neyin olduğunu söylemek için çok erken” dedi. Polis patlama esnasında binada 2 kişi bulunduğunu ancak yaralanmadıklarını söyledi.

Danimarka’da korkutan patlama

Danimarka’da korkutan patlama

Danimarka’da korkutan patlama

Danimarka’da korkutan patlama

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