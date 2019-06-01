Danimarka'da Mevlana Camisi'nde iftar

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da başkent Kopenhag'ın 20 kilometre batısındaki İshöj kentinde Danimarka Türk Diyanet Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Mevlana Camisi’nde iftar programı düzenlendi.

İftara katılan Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Mattias Tesfaye, AA muhabirine, iftar programına davet edilmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisinin Müslüman olmadığını ve ramazanda oruç tutmadığını vurgulayan Tesfaye, “Komşum Müslüman, çocuklarımın arkadaşları Müslüman, kendi hayatımda ramazanı hissetmesem de etrafımda hissediyorum.” dedi.

Tesfaye, Danimarka’da 2017 yılında yürürlükten kaldırılan "İnanca Hakaret Yasası"nın kaldırılmasına parti olarak sadece kendilerinin karşı olduğu ve yeniden bu yasağı gündeme taşıyıp taşımayacaklarıyla ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

“Çok doğru, Sosyal Demokrat Parti ‘İnanca Hakaret Yasası’nın kaldırılmasına karşı çıkan tek partiydi, o yüzden seçimden sonra nasıl bir parlamento olur, bizden başka partiler de destek verir mi yeniden yürürlüğe girmesi için şimdiden söylemek zor.”