Danimarka’da Müslümanlardan Kur'an’a ve kutsal kitaplara saygı yürüyüşü

“İslam düşmanlığı bu toplumda farklı kademelerde, siyasette, medyada olan bir durum. Artık mahallemize kadar giren ırkçı bir kişi 'Kur’an-ı Kerim'inizi yakacağım' diyerek, Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizle ilgili insanları provoke edip tahrik etmeye çalıştı. Bazı gençlerimiz de maalesef tuzağa düştü. Mesele de olması gerekenin dışına taşmış oldu. Konu, şiddet olayları ile şu anda karışmış oldu. Müslümanların, dinimizin öngördüğü barışçıl prensiplerin dışına kesinlikle taşmadan, vakurla, 'dinimize saygıda bulunulsun' talebimizi topluma bildirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız da burada bunu yapmaya çalışıyor.”

Fatih Alev, Rasmus Paludan’ın eyleminin, "ifade ve protesto özgürlüğü” adı altında savunulması konusunda ise şunları söyledi:

“Danimarka, ifade özgürlüğünün çok aşırı şekilde uygulandığı bir ülke. 'Ne pahasına olursa olsun prensiplerin herkese işlemesi lazım' diyorlar ama mesela Kraliçe’nin sarayının önünde yapılmak istenen, Kraliyet Ailesi’nin özel durumunu protesto eden bir gösteri 9 yıl önce engellendi. Danimarka’nın tarihinde bunlar da var ama bunları görmezlikten geliyorlar. Tahrikçi Rasmus Paludan’ın hakkı olduğunu söylüyorlar. 'Ne kadar kendisini tasvip etmesek de yaptıklarını kınasak da sonuna kadar arkasındayız, yani bunu yapabilir, yapması lazım' diyorlar. Polis bu adamı, bu tahrikçi ırkçıyı korumak için milyonlarca kron harcamış bulunuyor ve hala da harcamaya devam edecekmiş gibi görünüyor.”

