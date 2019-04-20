HABER

Danimarka’da Müslümanlardan Kur'an’a ve kutsal kitaplara saygı yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 02:02 | Son Güncelleme

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gösteri düzenleyen çoğunluğu Müslüman 24 STK, aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan tarafından Müslümanlara yönelik yapılan provokatif eylemleri protesto etti - UID Danimarka Şubesi Başkanı Fatih Alev: - "İslam düşmanlığı bu toplumda farklı kademelerde, siyasette, medyada olan bir durum. Artık mahallemize kadar giren ırkçı bir kişi 'Kur’an-ı Kerim'inizi yakacağım' diyerek, Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizle ilgili insanları provoke edip tahrik etmeye çalıştı"

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da protesto yürüyüşü düzenleyen Müslümanlar, aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.

Danimarka’da bir araya gelen 24 Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Kur’an-ı Kerim ve kutsal kitaplara saygı yürüyüşü düzenledi.

Aralarında Türk STK’ları, Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV), Danimarka İslam Toplumu (DİT) ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Danimarka şubesinin de bulunduğu STK’ların üyeleri, Blaagards Plads meydanında toplanarak, ellerindeki Kur’an-ı Kerimlerle Kopenhag Belediye Meydanı’na yürüdü.

Yürüyüş esnasında sloganlar atan ve tekbir getiren grup, meydana ulaşılmasının ardından okunan ezan ve yapılan konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı.

Gösteriye destek veren STK’lar, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim dahil, kutsal kitapların yakılmasının yasaklanması ve Danimarka’da iki yıl önce kaldırılan "inanca hakaret" yasasının yeniden yürürlüğe konulması için imza topladı. Toplanan imzaların siyasilere ulaştırılacağı bildirildi.

Rasmus Paludan’ın 23 Nisan gününe kadar başkent Kopenhag’da gösteri düzenlemesini yasaklayan Kopenhag Polisi’nin gösteri boyunca geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Batı Kopenhag Polisi de Paludan’ın kendi bölgelerinde gösteri düzenlemesini yasaklamıştı.

- “Gençlerimiz tuzağa düştü”

Protesto gösterisinde bir konuşma yapan UID Danimarka Şubesi Başkanı Fatih Alev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

“İslam düşmanlığı bu toplumda farklı kademelerde, siyasette, medyada olan bir durum. Artık mahallemize kadar giren ırkçı bir kişi 'Kur’an-ı Kerim'inizi yakacağım' diyerek, Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizle ilgili insanları provoke edip tahrik etmeye çalıştı. Bazı gençlerimiz de maalesef tuzağa düştü. Mesele de olması gerekenin dışına taşmış oldu. Konu, şiddet olayları ile şu anda karışmış oldu. Müslümanların, dinimizin öngördüğü barışçıl prensiplerin dışına kesinlikle taşmadan, vakurla, 'dinimize saygıda bulunulsun' talebimizi topluma bildirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız da burada bunu yapmaya çalışıyor.”

Fatih Alev, Rasmus Paludan’ın eyleminin, "ifade ve protesto özgürlüğü” adı altında savunulması konusunda ise şunları söyledi:

“Danimarka, ifade özgürlüğünün çok aşırı şekilde uygulandığı bir ülke. 'Ne pahasına olursa olsun prensiplerin herkese işlemesi lazım' diyorlar ama mesela Kraliçe’nin sarayının önünde yapılmak istenen, Kraliyet Ailesi’nin özel durumunu protesto eden bir gösteri 9 yıl önce engellendi. Danimarka’nın tarihinde bunlar da var ama bunları görmezlikten geliyorlar. Tahrikçi Rasmus Paludan’ın hakkı olduğunu söylüyorlar. 'Ne kadar kendisini tasvip etmesek de yaptıklarını kınasak da sonuna kadar arkasındayız, yani bunu yapabilir, yapması lazım' diyorlar. Polis bu adamı, bu tahrikçi ırkçıyı korumak için milyonlarca kron harcamış bulunuyor ve hala da harcamaya devam edecekmiş gibi görünüyor.”

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
İstanbul'daki operasyonda tam 152 tutuklama!İstanbul'daki operasyonda tam 152 tutuklama!
Yozgat'ta 'kar' yağışıYozgat'ta 'kar' yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danimarka Fatih Alev kuran Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı Rasmus Paludan UID Danimarka

En Çok Okunan Haberler

Doğal haliyle tanımak imkansız

Doğal haliyle tanımak imkansız

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Yılın transfer bombası patladı!

Yılın transfer bombası patladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Kilometrelerce kuyruk! Sonu görünmüyor

Kilometrelerce kuyruk! Sonu görünmüyor

Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!

Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 152 kişinin tamamı tutuklandı

İstanbul'daki operasyonda tam 152 tutuklama!

Irak sınırında çatışma: 2 asker şehit, 7 asker yaralı!

Türkiye - Irak sınırında çatışma! 2 asker şehit, 7 asker yaralı

İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da tam 39 ilçede denetim! Helikopter de destek verdi

Midye kaçakçılarına Yunanistan komandoları ateş açtı

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar!

3 TIR birbirine girdi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kilometrelerce kuyruk! Sonu görünmüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan sert açıklama!

Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.