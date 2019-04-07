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Danimarka’da okul öncesi eğitim politikaları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 04:53 | Son Güncelleme

Danimarka’da okul öncesi eğitim politikaları protesto edildi

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da hükümetin kreş ve okul öncesi eğitim politikaları çok sayıda şehirde düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Başkent Kopenhag'ın yanı sıra Arhus, Odense ve Alborg gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 57 kentte düzenlenen gösterilerde aileler, kreş ve anaokullarında artan çocuk sayısına rağmen pedagog ve yardımcı personel sayısındaki azalmayı protesto etti.

Gösterilere bebek arabaları ile katılan aileler, hükümetin bu alandaki politikalarını protesto eden dövizler taşıdı.

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