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Danimarka'da provokatif eylem sonrası çıkan şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

Kopenhag polisi, Kur'an-ı Kerim'i havaya fırlatan aşırı sağcı siyasetçinin eyleminden sonra çıkan şiddet olaylarıyla bağlantılı 23 kişiyi gözaltına aldı

KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da aşırı sağcı siyasetçinin Kur'an-ı Kerim'i havaya fırlatması sonrası çıkan şiddet olaylarıyla bağlantılı 23 kişi gözaltına alındı.

Kopenhag polisi, gözaltına alınan 23 kişinin, çoğu başkentte göçmenlerin yaşadığı Noerrebro semtinde olmak üzere araçları ve çöp tenekelerini kundaklama eylemlerinin arkasında olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

Stram Kurs partisinin lideri, aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Noerrebro semtinde yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim'i havaya atmış, Paludan'ın provokatif eyleminden sonra kentte şiddet olayları patlak vermişti.

Danimarka Başbakanı Lars Loekke Rasmussen, Paludan'ın eylemini "anlamsız bir provokasyon" sözleriyle nitelendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Kopenhag Kuran'ı Kerim

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