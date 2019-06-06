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Danimarka’da seçimin kazananı sol partiler oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 00:24 | Son Güncelleme

Danimarka’daki genel seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mette Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokrat Partinin başı çektiği sol blok zafer kazandı

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da yapılan genel seçimlerden, resmi olmayan sonuçlara göre sol partiler zafer çıktı.

Danimarka’da yapılan genel seçimlerde, oy verme işleminin ardından sandıkların yüzde 93,6'sı sayıldı. Sandıklardan gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Partinin başı çektiği, Sosyal Liberal Parti (Radikale Venstre), Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi’nden (Enhedslisten, Kızıl-Yeşiller) oluşan sol blok seçimlerden zaferle çıktı.

Danimarka’da kamu yayıncısı DR tarafından açıklanan sonuçlara göre, Danimarka’nın ikinci kadın başbakan adayı Mette Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimlerde yüzde 26 civarında oy aldı. Mevcut hükümetin Başbakanı Lars Lökke Rasmussen liderliğindeki Liberal Parti ise yüzde 23’lerde kaldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 179 sandalyeli parlamentoda, sol blok 91 milletvekili çıkartırken sağ blok ise 75 sandalye kazandı. Ülke genelinde 175 milletvekili seçilirken, Danimarka Krallığı’na bağlı Faroe Adaları ile Grönland da parlamentoya ikişer temsilci gönderiyor.

Aşırı sağcı ve İslam karşıtı partilerden Danimarka Halk Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 12 civarında gerileyerek 2015 seçimlerine nazaran bu seçimlerde büyük hezimet yaşadı. İlk defa parlamentoda temsil edilmek için yarışan diğer aşırı sağ ve İslam karşıtı partilerden Yeni Sağ (Nye Borgerlige) parlamentoda temsil edilmeyi garantiledi. Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonuyla gündeme gelen Rasmus Paludan'ın lideri olduğu Sıkı Yön (Stram Kurs) ise yüzde 2’lik seçim barajını aşamadı.

Seçimlerde Alternatif Parti'nin 5 milletvekili, Yeni Sağ'ın ise 4 milletvekili çıkardığı öngörülüyor. Bloklara dahil olmadıklarını bildirseler de Alternatif Parti’nin sol blok, Yeni Sağ’ın ise sağ bloka destek vermesi bekleniyor.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından yapılacak tercihli oy sayımıyla birlikte, seçimlere katılan 9 Türkiye kökenli adayın durumu da kesinlik kazanacak.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu olan Danimarka’da, 4 milyon 219 bin civarında seçmen bulunuyor. Ülkede seçime katılım oranı yüzde 84 civarında oldu.

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