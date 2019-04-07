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Danimarka’da silahlı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 04:40 | Son Güncelleme

Başkent Kopenhag’ın kuzeyinde yerel çeteler tarafından gerçekleştirildiği düşünülen silahlı saldırıda 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da başkent Kopenhag’ın kuzeyindeki Hörsholm kentinin Rungsted semtinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kuzey Sjaelland polisinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 18.03’te Rungsted Sahil Yolu’nda 5 kişilik gruba yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda gruptaki 20 yaşındaki bir genç yaşamını yitirirken 20-27 yaşlarındaki 4 kişi de yaralandı.

Silahlı saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatan emniyet güçleri, başkent Kopenhag’ın güneyindeki Hundige kenti başta olmak üzere farklı şehirlerde yaptıkları operasyonlarda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Kuzey Sjaelland polisinden, saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği, saldırının yerel çeteler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği bildirildi.

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