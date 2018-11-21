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Danimarka'da silahlı saldırıya uğrayan Türk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 00:09 | Son Güncelleme

Radyo programcısı ve eski çete lideri 31 yaşındaki Nedim Yaşar, Kopenhag'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da silahlı saldırıya uğrayan radyo programcısı ve "Los Guerreros" adlı çetenin eski lideri Nedim Yaşar öldü.

Kopenhag polisinin yaptığı açıklamaya göre, dün akşam yerel saatle 19.38'de Kopenhag'ın Nörrebro semtindeki bir sokakta Yaşar'a (31) 2 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yaşar, kaldırıldığı hastanede müdehalelere rağmen kurtarılamadı.

Nedim Yaşar’ın tehditler aldığı ve geçen yıl polisin kendisine alarm telefonu verdiği, ancak saldırıya uğradığı sırada bu telefonun yanında olmadığı öğrenildi.

Yaşar, yerel bir radyoda, "Polis Radyosu" adlı program yapıyordu.

Nedim Yaşar'ın, "Los Guerreros" adllı çeteden nasıl ayrıldığını konu alan "Kökler bir gangsterin çıkış yolu" adlı kitabı yayımlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Nedim Yaşar silahlı saldırı

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