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Danimarka’da terör saldırısı planlayan 14 DEAŞ militanı yakalandı

12.02.2021 23:04 | Son Güncelleme:
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Danimarka’da terör saldırısı planlayan 14 DEAŞ militanından 13’ü Zelenda bölgesinde, 1’i ise Almanya’da yakalandı.Danimarka İstihbarat Teşkilatı (PET), Danimarka’da terör saldırısı planlayan 14 DEAŞ militanının yakalandığını açıkladı.

Danimarka’da terör saldırısı planlayan 14 DEAŞ militanından 13’ü Zelenda bölgesinde, 1’i ise Almanya’da yakalandı.
Danimarka İstihbarat Teşkilatı (PET), Danimarka’da terör saldırısı planlayan 14 DEAŞ militanının yakalandığını açıkladı. PET tarafından yapılan açıklamada, 14 şüpheliden 13’ünün Danimarka’nın Zelenda bölgesinde düzenlenen bir baskında yakalandığı kaydedilerek, 14’üncü kişinin ise Almanya’da yakalandığı aktarıldı. Polis, teröristlerin yakalandığı evde bomba yapımında kullanılan kimyasallar ile DEAŞ bayrağı bulunduğunu bildirdi.
Danimarka Adalet Bakanı Nick Hakkerup, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son olay, Danimarka’nın hala terör tehdidi ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor ancak polis teşkilatımız yetenekli ve tetikte” ifadelerini kullandı.

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