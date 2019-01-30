HABER

Danimarka’da tren faciası: 6 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 21:15 | Son Güncelleme

Danimarka’da Zealand ve Fyn adalarını birbirine bağlayan Büyük Kemer Köprüsü üzerinde yaşanan tren kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.Danimarka’nın Fyn Adası’ndan başkent Kopenhag’a doğru yola çıkan 131 kişilik hızlı tren, Büyük Kemer Köprüsü’nde seyir halindeyken ters yönde ilerleyen yük treninden kopan parçaların trene çarpması sonucu kontrolden çıktı.Hızlı tren kazasına ilişkin Danimarka İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamalarda şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Danimarka’da Zealand ve Fyn adalarını birbirine bağlayan Büyük Kemer Köprüsü üzerinde yaşanan tren kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.
Danimarka’nın Fyn Adası’ndan başkent Kopenhag’a doğru yola çıkan 131 kişilik hızlı tren, Büyük Kemer Köprüsü’nde seyir halindeyken ters yönde ilerleyen yük treninden kopan parçaların trene çarpması sonucu kontrolden çıktı.
Hızlı tren kazasına ilişkin Danimarka İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamalarda şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu açıklandı.

Arama kurtarma ekipleri seferber oldu
Danimarka Kraliyet polisi basına yaptığı açıklamada kaza bilgisinin alınması üzere devletin yetkili organlarının seferber edildiğini olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekipleri ve bilirkişilerin sevk edildiğini açıkladı.

Yaralılar tedavi altına alındı
Tren kazasında yaralananların sayısı açıklanmazken durumu ağır olanların kurtarılması için yoğun bakım ünitelerine diğer hastanelerden uzman doktorlar görevlendirildi. Kazanın gerçekleştiği Nyborg kentinde kriz masası oluşturulurken köprü trafiğe kapatıldı.
Kaza nedeniyle ABD ve tüm AB ülkeleri taziye mesajlarını ileterek üzüntülerini belirtti.

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Takla atan kamyonette sıkışan 79 yaşındaki sürücüyü itfaiye kurtardıTakla atan kamyonette sıkışan 79 yaşındaki sürücüyü itfaiye kurtardı
Maçka Parkı'nda ağaçlık alandaki kulübe yandıMaçka Parkı'nda ağaçlık alandaki kulübe yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.