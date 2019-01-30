Danimarka’da tren faciası: 6 ölü

Danimarka’da Zealand ve Fyn adalarını birbirine bağlayan Büyük Kemer Köprüsü üzerinde yaşanan tren kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Danimarka’nın Fyn Adası’ndan başkent Kopenhag’a doğru yola çıkan 131 kişilik hızlı tren, Büyük Kemer Köprüsü’nde seyir halindeyken ters yönde ilerleyen yük treninden kopan parçaların trene çarpması sonucu kontrolden çıktı.

Hızlı tren kazasına ilişkin Danimarka İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamalarda şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu açıklandı.

Arama kurtarma ekipleri seferber oldu

Danimarka Kraliyet polisi basına yaptığı açıklamada kaza bilgisinin alınması üzere devletin yetkili organlarının seferber edildiğini olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekipleri ve bilirkişilerin sevk edildiğini açıkladı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Tren kazasında yaralananların sayısı açıklanmazken durumu ağır olanların kurtarılması için yoğun bakım ünitelerine diğer hastanelerden uzman doktorlar görevlendirildi. Kazanın gerçekleştiği Nyborg kentinde kriz masası oluşturulurken köprü trafiğe kapatıldı.

Kaza nedeniyle ABD ve tüm AB ülkeleri taziye mesajlarını ileterek üzüntülerini belirtti.

