Danimarka’da Türk Diyanet Vakfına ait camide yangın

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Türk Diyanet Vakfına ait Fetih Camii’nde ikindi saatlerinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın maddi hasara neden oldu.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın Hedehusene banliyösünde bulunan Türk Diyanet Vakfına ait Fetih Camii’nde ikindi saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı. Batı Kopenhag Emniyeti Polis Şefi Torben Wittendorff, basına yaptığı açıklamada, yangın sırasında camide kimsenin bulunmadığını ve can kaybı olmadığını kaydetti. Polis Şefi Wittendorff, yangının çıkma sebebinin henüz tespit edilmediğini ve incelemenin devam ettiğini açıkladı.

Wittendorff, kamera kayıtları kontrol edildikten sonra olayın kundaklama olduğu ortaya çıkarsa Danimarka adaleti tarafından en ağır şekilde cezalandırılmaları için gerekenin yapılacağından kimsenin şüphe duymaması gerektiğini söylerken, bölgedeki Müslümanların sağduyulu davranmasını takdir ettiklerini vurguladı.

Danimarka Türk Diyanet Vakfı tarafınca temelden inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Hedehusene Fetih Camii’nin inşaatı 20 Mayıs 2012 tarihinde başlayıp, Mayıs 2013’te tamamlanırken, 16 Mayıs 2014 günü törenle açılmıştı.

