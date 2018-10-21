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Danimarka'daki turizm fuarında Türkiye'ye büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

Lüks turizmine yönelik Danimarka’nın en büyük fuarına katılanlar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi - THY Kopenhag Müdürü Serkan Binyar: - "Ülkemize olan talep giderek artıyor, bunu buradaki fuarda da gördük. Üst tabakanın da ülkemize geri geldiğini görüyoruz"

KOPENHAG (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Kopenhag Müdürü Serkan Binyar, Danimarkalı zengin turistlerin Türkiye’ye ilgisinin yeniden arttığını söyledi.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Öksnehallen merkezinde düzenlenen "Kaliteli Seyahat için Turizm Fuarı"na katılan THY Kopenhag Müdürü Serkan Binyar, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fuarda Türkiye’ye yönelik ilginin arttığını gördüğünü vurgulayan Binyar, "Ülkemize olan talep giderek artıyor, bunu buradaki fuarda da gördük. Üst tabakanın da ülkemize geri geldiğini görüyoruz. Geçmişte Bodrum’da 5 yıldızlı otellerle çalışan üst tabaka müşterilere hitap eden Danimarkalı tur acenteleri, tekrar bu otellerle çalışmaya başladı. Bu çok olumlu bir şekilde Türkiye’ye bakış açısı olduğunu gösteriyor." dedi.

Türkiye’ye zengin turistin gelişinin hızlandırılması için Türkiye ve Danimarka’da çalışmalar düzenlenebileceğini kaydeden Binyar, kendilerinin de bu tür eylemler için girişimlerinin bulunduğunu belirtti.

Binyar, Danimarka’da üst seviye turiste yönelik hizmet veren tur operatörlerinin Türkiye’de ağırlanarak Türkiye ve otellerin tanıtımının yapılmasının, zengin turistin Türkiye’ye dönüşünü hızlandıracağını ifade etti.

THY’nin gelecek yıldan itibaren Kopenhag’dan İstanbul’a olan seferlerini artıracakları bilgisini veren Binyar, sefer sayısını artırmakla hedeflerinin yurt içi ve yurt dışı bağlantılı sefer sürelerini kısaltmak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kopenhag’dan mevcut durumda günde üç seferimiz var. Bunun yanında ilave olarak Billund Havalimanı’ndan günde bir seferimiz icra ediliyor. Önümüzdeki yıl 27 Mayıs’tan itibaren Kopenhag’a ilave bir seferimiz daha olacak, bu da dördüncü İstanbul seferi olarak icra edilmeye başlanacak. Danimarka’da rekabetin yüksek olması nedeniyle insanlarda bağlantı sürelerinin kısa olması beklentisi var. İlave olarak da kapasite sunmuş oluyoruz pazara. Buraya gelen yolcularımız genellikle Hint Okyanusu, Afrika’nın kültür ve deniz turizmi sunan yerleri, ülkemizin turistik bölgeleri, ilave olarak İstanbul ve Avrupa’nın turistik yerlerine olan bağlantılarımızı soruyor.
İlave yaptığımız seferdeki katkı, Hindistan’daki bölgelere özellikle bağlantı süremizi kısaltmış oluyor, bazı Afrika noktalarına da bağlantı sürelerimizi azaltmış olacak. Tabii ülkemizin en önemli markası THY olarak ülkemizdeki Bodrum, Dalaman, Antalya gibi noktalara da bağlantı sürelerimizi kısaltmış olacağız. Danimarka özelinde gurbetçilerimiz özellikle Konya, Kayseri ve Sivas bölgesinden yoğun bir şekilde yer alıyor. Bu ilave seferlerle oralara olan bağlantılarımızı da daha iyileştirmiş olacağız."

THY standına büyük bir ilgi olduğunu kaydeden Binyar, "Bizimle konuşan herkes ne kadar kaliteli bir hizmetimiz olduğunu, uçuşlarımızda verilen hizmetlerin ve yemeğin çok iyi olduğunu, destinasyonlarımızın muazzam olduğunu, Danimarka’da sadece Kopenhag hattından değil, Billund bölgesinden uçuşumuzdan da memnuniyetlerini dile getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler, THY standında ikram edilen baklavalara yoğun ilgi gösterdi.

Üst sınıfa yönelik Danimarka’nın en büyük fuarı olan "Kaliteli Seyahat için Turizm Fuarı" 2017 yılında 17 bin 485 kişi tarafından ziyaret edilmişti.

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