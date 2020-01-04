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  4. Danimarka'dan İran'a seyahat uyarısı

Danimarka'dan İran'a seyahat uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 19:47 | Son Güncelleme

Danimarka'dan İran'a seyahat uyarısı

KOPENHAG (AA) - Danimarka Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını, İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşlarının, İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Bölgedeki son gelişmelerin hatırlatıldığı açıklamada, İran'daki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği vurgulandı.

- Irak'ta ABD-İran gerginliği

ABD'nin, 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanmıştı.

İran yönetimi ise öldürülen komutanların intikamının alınacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka İRAN seyahat

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