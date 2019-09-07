Danimarka’dan Suriye’nin Kuzeydoğusuna Asker Gönderme Kararı

Türkiye ve Amerika arasında Suriye’nin kuzeydoğusunda Ankara’nın YPG kaynaklı güvenlik kaygılarını gidermek amacıyla daha önce üzerinde mutabık kalınan yol haritasında ortak devriye aşamasına geçileceğinin duyurulduğu bir sırada ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan da Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Amerika bir süredir müttefik ve ortak ülkelerle Suriye’de ABD askerlerinin bir bölümünün çekilmesi sonrasında geride kalacak ABD askerleriyle birlikte görev yapmak üzere oluşturulması muhtemel çok uluslu güce katkıda bulunmaları için görüşme halindeydi.

Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, Danimarka hükümeti IŞİD ile Mücadele Koalisyonu’nun liderliğinde Suriye’de sürdürülen Doğal Kararlılık Operasyonu’na destek vermek üzere asker gönderme kararı aldı.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman basın mensuplarıyla e-posta olarak paylaştığı yazılı açıklamada “ABD olarak Danimarka hükümetinin operasyona destek vermek, bu önemli misyonun yükünü ve sorumluluklarını paylaşmak adına aldığı bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını” belirtti.