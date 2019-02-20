HABER

Danimarka’dan tarihi karar: Türk Büyükelçiliğine saldıranlara sınırdışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliğine geçtiğimiz yıl saldırı gerçekleştiren 4 kişiye sınır dışı kararı verildi.Danimarka’da bulunan Kopenhag Türk Büyükelçiliğne yönelik 19 Mart 2018 tarihinde gerçekleştiren molotoflu saldırının dört zanlısı hakkında karar açıklandı.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliğine geçtiğimiz yıl saldırı gerçekleştiren 4 kişiye sınır dışı kararı verildi.
Danimarka’da bulunan Kopenhag Türk Büyükelçiliğne yönelik 19 Mart 2018 tarihinde gerçekleştiren molotoflu saldırının dört zanlısı hakkında karar açıklandı. Kopenhag Şehir Mahkemesi’ndeki görülen davada 19, 22, 23 ve 24 yaşlarındaki dört zanlı, Kopenhag’ın sterbro semtinde bulunan Türk Büyükelçiliği binasına karşı molotof kokteyli saldırıda bulunmaktan mahkum edildi. Üç kişiden biri 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, dört zanlı da 12 yıllığına giriş yasağı ile Danimarka’dan sınır dışı edildi.

Saldırıyı yapanlar PKK sempatizanı çıktı
Geçen yıl 19 Mart gecesi gerçekleşen saldırı ile ilgili mahkeme tutanaklarında geçen ifadelere göre dört saldırganın Kopenhag’daki radikalist bir Kürt ortamından geldiği vurgulandı.
Sanıklardan biri ifadesinde Odense’deki Kürt Yeni Yılı’nı kutlamayı planladıklarını fakat Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin kentine girdiğini duyması üzerine bu eğlenceyi iptal ederek, Kopenhag’da diğer üç sanığın da bulunduğu Valby’deki bir Kürt derneğine gittiğini burada arabaların birine binerek dolaşmaya başladıklarını ve elçilik hakkında konuşmaya başladıklarını ifade etti. Ardından ise fikir birliği yaparak Türk Büyükelçiliğine saldırı kararını aldıklarını ve saldırıyı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bu otelde dokunduğunuz her şey satılıkBu otelde dokunduğunuz her şey satılık
Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı

En Çok Okunan Haberler

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Deniz Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu

Deniz Baykal'ın tedavisinde yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyonun üzerinde göçmene ev sahipliği yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.