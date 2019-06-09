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Danimarkalı çift, kuyumcu dükkanında yine dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, geçen yıl aldıkları yüzüklerin sahte olduğunu anlayan Danimarkalı çift, bu sene aynı kuyumcudan aldıkları altınların da sahte çıkması üzerine polise şikayette bulundu.

Danimarkalı çift, kuyumcu dükkanında yine dolandırıldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, geçen yıl aldıkları yüzüklerin sahte olduğunu anlayan Danimarkalı çift, bu sene aynı kuyumcudan aldıkları altınların da sahte çıkması üzerine polise şikayette bulundu. Aynı kişiye ait 2 kuyumcu dükkanına baskın yapan polis, 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirdi. Dükkanda gerçek altın olmadığı belirlendi.
Danimarka'dan geçen yıl tatil için Alanya'ya gelen Danimarkalı çift, Atatürk Caddesi Keykubat Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına girdi. Turist çift, burada biri 6 taş diğeri tek taş yüzük aldı. Yüzükler için o dönem yaklaşık 6 bin 450 lira değerindeki 7 bin 500 Danimarka kronu veren çift, ardından ülkelerine döndü. Bir süre sonra yüzüklerin renginin attığını fark eden çift, ülkelerinde gittikleri kuyumcu dükkanında yüzüklerin sahte olduğunu öğrendi.
İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDILAR
Bu yıl Nisan ayında yeniden Alanya'ya gelen Danimarkalı çift, yüzükleri de yanlarında getirdi. Yüzükleri aldıkları dükkana giden çift, kendilerine satış yapan M.T.'ye yüzükleri değiştirmek istediklerini söyledi. Yüzük ve kolye ucu satan M.T., bu ürünlerin yüzüklerden pahalı olduğunu belirterek, çiftten yaklaşık 4 bin 700 lira değerinde 5 bin 500 Danimarka kronu daha istedi. Parayı veren Danimarkalı çift, yüzük ve kolye ucunu alarak, dükkandan ayrıldı. Başka kuyumculara giderek, yüzük ve kolye ucunu gösteren çift, bunların da sahte olduğunu öğrenince Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurup, M.T.'den şikayetçi oldu.
DÜKKANDA GERÇEK ALTIN YOKMUŞ
Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı dolandırıcılık ekipleri, Danimarkalı turistlerin şikayeti üzerine Atatürk Caddesi Keykubat Bulvarı'nda M.T.'ye ait 2 kuyumcu dükkanına baskın yaptı. İş yerlerinde gerçek altın bulunmazken, 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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