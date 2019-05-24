Danimarkalı çift Samsun’da şifa buldu

Son yıllarda Avrupalılar tedavi için Türkiye’yi tercih ederken, Danimarkalı çift de hastalıklarına Samsun’da şifa buldu.

Danimarka’nın Kopenhag kentinde yaşayan 52 yaşındaki Jan Erık Pıhl ile 35 yaşındaki eşi Rosalen Recosalem Pıhl hastalıklarına Samsun’da şifa buldu. 8 yıldır diyabet hastası olan Jan Erık Pıhl ilaç ve iğne kullanmasına rağmen hastalığından kurtulamadı. Jan Erık Pıhl, eşiyle birlikte 1 hafta önce Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Şubesi Laparoskopik, Bariatik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al’a başvurdu. Gerekli tetkiklerin ardından laparaskopik (kapalı) yöntemle metabolik cerrahi (tip 2 şeker hastalığı ameliyatı) yapıldı ve sağlığına kavuşması sağlandı.

Ameliyattan çok memnun olduğunu söyleyen Jan Erık Pıhl, Muzaffer Al ve ekibine teşekkür etti.

“Dr. Al ve ekibine teşekkür ediyorum”

Uzun yıllardır fazla kilolarıyla uğraşan Rosalen Recosalem Pıhl ise yine Dr. Al tarafından botoks işlemi yapıldıktan sonra fazla kilolarından kurtuldu. Fazla kiloları yüzünden yaşantısında zorluklar çektiğini ifade eden Rosalen Recosalem Pıhl, “Sürekli kilo alıp veriyordum. Araştırdıktan sonra Muzaffer Al’a geldim eşimle birlikte. Botoks oldum. Botokstan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. 6 günde 3 kilo verdim. Önceden 2 öğün ama çok yemek yiyordum. Şimdi ise azar azar 3 öğün yiyorum” diye konuştu.

Ameliyatlar ve hastalıklar hakkında bilgi veren Dr. Al, Jan Erık Pıhl’in eşiyle birlikte metabolik cerrahi için kliniklerine başvurduğunu belirterek, “Hastamız uzun yılladır şeker hastası. İnsülin, ilaç kullanıyordu. Buna rağmen kan şekeri dengede değildi. Gerekli testleri yaptık. Test sonuçları ameliyat için uygundu. Ameliyatını gerçekleştirdikten sonra ilaç, insülin ihtiyacı olmadan şu anda sağlıklı bir şekilde Danimarka’ya kendisini yolcu edeceğiz” dedi.