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Danimarkalı çift sayesinde 20 kilo sahte altınla yakalanan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 13:08 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde Danimarkalı çifte sahte altın sattıktan sonra polis tarafından yapılan operasyonda 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirilen 2 kuyumcu dükkanının sahibi tutuklandı.Geçen yıl tatil için Alanya’ya gelen Danimarkalı çift, Atatürk Caddesi Keykubat Bulvarı üzerindeki kuyumcudan 6 bin 450 TL karşılığında 2 adet alyans aldı.

Danimarkalı çift sayesinde 20 kilo sahte altınla yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Danimarkalı çifte sahte altın sattıktan sonra polis tarafından yapılan operasyonda 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirilen 2 kuyumcu dükkanının sahibi tutuklandı.
Geçen yıl tatil için Alanya’ya gelen Danimarkalı çift, Atatürk Caddesi Keykubat Bulvarı üzerindeki kuyumcudan 6 bin 450 TL karşılığında 2 adet alyans aldı. Daha sonra memleketlerine dönen çift, aldıkları alyansların rengi atınca sahte olduğu anlaşıldı. Nisan ayında tekrar tatil için Alanya’ya gelen çift söz konusu kuyumcu dükkanına giderek aldığı alyansların sahte olduğunu söyledi.

Danimarkalı çifte ikinci kez sahte altın sattı
Geri verdiği sahte alyansların yerine yüzük ve kolye ucu alan V.L. ve P.J., 5 bin 500 lira daha ödeme yaptı. Aldığı ziynet eşyasının da sahte olduğunu anlayan turistler, polise şikayette bulundu. Çiftin şikayeti üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları teknik fiziki takip sonrası Medet T. isimli şüpheliye ait 2 ayrı kuyumcu dükkanına baskın düzenledi. Baskınlarda sahte altın olduğu belirlenen kolye, yüzük, küpe, bilezik, künye gibi 20 kilo 318 gram ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Medet sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Danimarkalı çift sayesinde 20 kilo sahte altınla yakalanan şüpheli tutuklandı

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