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Danimarkalı çifte sahte altın satan kuyumcu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Danimarkalı çifte iki kez sahte altın satan ve polis tarafından 2 iş yerine yapılan baskında 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirilen kuyumcu Medet Tiker tutuklandı.

Danimarkalı çifte sahte altın satan kuyumcu tutuklandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Danimarkalı çifte iki kez sahte altın satan ve polis tarafından 2 iş yerine yapılan baskında 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirilen kuyumcu Medet Tiker tutuklandı.
Danimarka'dan geçen yıl tatil için Alanya'ya gelen Danimarkalı çift, Atatürk Caddesi Keykubat Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına girdi. Turist çift, burada biri 6 taş, diğeri tek taş yüzük aldı. Yüzükler için o dönem yaklaşık 6 bin 450 lira değerindeki 7 bin 500 Danimarka Kronu veren çift, ardından ülkelerine döndü. Bir süre sonra yüzüklerin renginin attığını fark eden çift, ülkelerinde gittikleri kuyumcu dükkanında yüzüklerin sahte olduğunu öğrendi.
YİNE SAHTE ALTIN SATTI
Çift bu yıl nisan ayında tekrar Alanya'ya tatile geldi. Sahte yüzükleri de yanlarında getiren çift kendilerine satış yapan Medet Tiker'e yüzükleri değiştirmek istediklerini söyledi. Yüzük ve kolye ucu satan Medet Tiker, bu ürünlerin yüzüklerden pahalı olduğunu belirterek, çiftten yaklaşık 4 bin 700 lira değerinde 5 bin 500 Danimarka Kronu daha istedi. Parayı veren Danimarkalı çift, yüzük ve kolye ucunu alarak, dükkandan ayrıldı. Başka kuyumculara giderek, yüzük ve kolye ucunu gösteren çift, bunların da sahte olduğunu öğrenince Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurup, Medet Tiker'den şikayetçi oldu.
DÜKKANDA GERÇEK ALTIN YOKMUŞ
Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı dolandırıcılık ekipleri, Danimarkalı turistlerin şikayeti üzerine Atatürk Caddesi Keykubat Bulvarı'nda Medet Tiker'e ait 2 kuyumcu dükkanına baskın yaptı. İş yerlerinde gerçek altın bulunmazken, 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi. Gözaltına alınan Medet Tiker, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Medet Tiker tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Danimarkalı çifte sahte altın satan kuyumcu tutuklandı

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