HABER

Danimarkalı IŞİD üyesi ülkesine gönderildi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

Türkiye’de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye başlandı.

Danimarkalı IŞİD üyesi ülkesine gönderildi

Türkiye’de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Türkiye’deki Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan IŞİD üyesi Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi.

Türkiye’deki Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı adı açıklanmayan terörist, polis eşliğinde İstanbul Havalimanı’na getirildi.

Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist Kopenhag’a gönderilmek üzere Türk Hava Yolları uçağına bindirildi.

Danimarkalı teröristin sınır dışı edilmesi işlemi yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildiEşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi
Balıkesir'de, 377 bin fidan toprakla buluşturulduBalıkesir'de, 377 bin fidan toprakla buluşturuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danimarka IŞİD geri gönderme

En Çok Okunan Haberler

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Hollanda mahkemesinden IŞİD kararı

Hollanda mahkemesinden IŞİD kararı

Fransa’da korkutan deprem: 3 yaralı

Fransa’da korkutan deprem: 3 yaralı

Dışişleri'nden Bolivya açıklaması

Dışişleri'nden Bolivya açıklaması

Protestolar durmuyor! Üzerine benzin döküp yaktılar

Protestolar durmuyor! Üzerine benzin döküp yaktılar

Ay’a yolculuk için geri sayım

Ay’a yolculuk için geri sayım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.