HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Danimarkalı eski bakana sığınmacı çiftleri ayırmaktan hapis cezası verildi

Danimarkalı eski bakana sığınmacı çiftleri ayırmaktan hapis cezası verildi

13.12.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Inger Stoejberg, sığınma başvurusu yapan bazı genç çiftleri yasa dışı şekilde ayırmakla suçlandığı davada 60 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yüksek Mahkeme’nin kararı, temyize götürülemiyor. Hapis cezasının koşulsuz infaz edileceğine dair karar, Stoejberg’in siyasi kariyerinin de sonu olabilir.

Danimarkalı eski bakana sığınmacı çiftleri ayırmaktan hapis cezası verildi

Eski Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Inger Stoejberg, sığınma başvurusu yapan bazı genç çiftleri yasa dışı şekilde ayırmakla suçlandığı davada 60 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksek Mahkeme’nin kararı, temyize götürülemiyor.

Hapis cezasının koşulsuz infaz edileceğine dair karar, Stoejberg’in siyasi kariyerinin de sonu olabilir.

Stoejberg ise gazetecilere yaptığı açıklamada mahkemenin kararına çok şaşırdığını söyledi.

2015-2019 yılları arasında Danimarka Göç ve Uyum Bakanı olan Stoejberg, "Kaybeden yalnızca ben değilim, Danimarka da değerlerini kaybetti" dedi.

Stoejberg, 2016'da aldığı kararla kız çocuklarını korumak ve çocuk yaşta evliliklerle mücadele etmek istediğini belirtti, "Cezamı kabul edeceğim ama pişman değilim" dedi.

Mahkeme ise Stoejberg'in tedbirlerinin yasa dışı olduğuna hükmetti.

Danimarka'da daha önce de 1995’te eski Adalet Bakanı Erik Ninn-Hansen, Sri Lankalı göçmenlerin ailelerini ülkeye getirmelerini engellediği için dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Birkaç ay içinde 23 çift ayrılmaya zorlandı

Sağcı popülist Danimarka Halk Partisi’nin desteklediği merkez sağ hükümette Göç ve Uyum Bakanı olarak görev yapan Stoejberg, bu süreçteki katı tavrı ve getirdiği kısıtlamalarla biliniyor.

Stoejberg, Şubat 2016'da 18 yaşından küçük evli göçmenlerin eşleriyle birlikte kalmamaları yönünde bir karar almıştı.

Karar, hakkında yapılan bir şikayet nedeniyle iptal edilmeden önce yalnızca birkaç ay yürürlükte kaldı ve bu sırada 23 evli çiftin ayrılması istendi.

Stoejberg hakkındaki dava da Suriyeli genç bir çiftin şikayeti sonrası başladı.

17 yaşındaki Rimaz Alkayal ve 26 yaşındaki eşi Alnour Alwan, bebek beklemelerine rağmen dört ay ayrı yaşamaya zorlanmıştı.

Hem ombudsman hem de özel bir komisyon tarafından yürütülen soruşturmalarda, ayırmaların ve Stoejberg’in diğer kararlarının yasa dışı olduğu sonucuna varılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yokDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yok
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Dünyaca ünlü dergi açıkladı! Elon Musk seçildiDünyaca ünlü dergi açıkladı! Elon Musk seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Bill Gates'ten çarpıcı açıklama! "2 veya 3 yıl içinde..."

Bill Gates'ten çarpıcı açıklama! "2 veya 3 yıl içinde..."

Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölüm

Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölüm

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.