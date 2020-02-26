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Danimarkalı eski çete lideri Nedim Yaşar'ı öldüren iki kişiye müebbet hapis cezası verildi

26.02.2020 00:14 | Son Güncelleme

Danimarka'da mahkeme, Türkiye doğumlu Danimarka vatandaşı eski çete lideri Nedim Yaşar'ı öldürmekten suçlu bulunan iki kişiye müebbet hapis cezası verdi. Yaşar 2018'de çete hayatını bırakmasını anlatan kitabının tanıtım toplantısı ardından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Danimarkalı eski çete lideri Nedim Yaşar'ı öldüren iki kişiye müebbet hapis cezası verildi

Danimarka'da mahkeme, Türkiye doğumlu Danimarka vatandaşı eski çete lideri Nedim Yaşar'ı öldürmekten suçlu bulunan iki kişiye müebbet hapis cezası verdi.

Yaşar 2018'de çete hayatını bırakmasını anlatan kitabının tanıtım toplantısı ardından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Mahkeme Alexander Findanis'i ateş etmekten, Martin Binni Svanberg'i de cinayet sonrası kaçmak için arabayı kullanmaktan suçlu buldu.

20'li yaşlarındaki katillerin cinayeti neden gerçekleştirdikleri bilinmiyor.

Danimarka'da müebbet hapis cezası çok ender veriliyor ve iki suçlunun en az 16 yıl hapiste kalması bekleniyor.

Danimarka polisi verilen cezanın "soğu kanlı cinayetin" vahametini yansıttığını belirterek kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Polis katillere cep telefonlarından yapılan yer tespiti ile ulaştı ve olay günü cinayet mahalinde olduklarını belirledi.

Suçlu bulunan iki kişi de cinayette rol aldıklarını reddediyor ve kararı temyize götürmeye hazırlanıyor.

Nedim Yaşar: 'Her yeni güne, öldürülme korkusu ile başlıyordum'

31 yaşında öldürülen Yaşar, "Kökler: Bir Gangsterin Çıkış Yolu" kitabında suç dünyasına veda edişini tüm detaylarıyla anlatmıştı.

Nedim Yaşar, öldürülmeden önce verdiği bir röportajda, suç örgütü içindeki yaşantısını, "her yeni güne, öldürülme korkusu ile başlıyordum" şeklinde anlatmıştı.

Yaşar, 2012'de çete liderliğinden ayrılmasına karşın öldürülme korkusunun geçmediğini de söylemişti.

4 yaşında ailesiyle birlikte Danimarka'ya yerleşen Yaşar, 20'li yaşlarının başında Kopenhag merkezli Los Guerreros (Savaşçılar) çetesinin liderliğini yaptı. Polise göre bu çete uyuşturucu ticareti ile bağlantılıydı.

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