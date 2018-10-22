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Danimarka'nın Suudi Arabistan ziyareti iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 23:58 | Son Güncelleme

Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komitesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine, gelecek hafta Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti iptal etti

KOPENHAG (AA) - Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komitesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine gelecek hafta Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti iptal etti.

Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komitesi üyelerinden eski Dışişleri Bakanı Holger K. Nielsen ve Markus Knuth, Berlingske gazetesine yaptıkları açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine gelecek hafta Suudi Arabistan'a yapacakları resmi ziyaretin iptal edildiğini bildirdi.

Haberde komitenin resmi ziyaret çerçevesinde Prens Muhammed bin Salman ile de görüşmesinin planlandığı belirtildi.

Nielsen, Danimarka gibi saygın bir ülkenin parlamentosundan yapılacak bir ziyaretin, Suudi yönetimi tarafından kullanılabileceğini belirterek, "Başkalarının ziyaretlerini iptal ettiği bir dönemde bizim Danimarka Parlamentosunu temsilen bir ziyaret gerçekleştirmemiz yanlış sinyal verebilir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Danimarka Holger K. Nielsen Suudi Arabistan

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