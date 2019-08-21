HABER

'Danışma Hattı' desteği ile sigarayı bırakıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:11 | Son Güncelleme

Sigarayı bırakmaya karar vererek, Sağlık Bakanlığı'nın 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayan ve 'bırakma planı' yapılarak 1 yıl boyunca takibi yapılan bireylerin yüzde 17'sinin sigarayı bıraktığının tespit edildiği belirtildi.

Sigarayı bırakmaya karar vererek, Sağlık Bakanlığı'nın 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayan ve 'bırakma planı' yapılarak 1 yıl boyunca takibi yapılan bireylerin yüzde 17'sinin sigarayı bıraktığının tespit edildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı günlük ortalama 4 bin kişi ararken tütün ürünlerine gelen zammın ardından bu sayı 10 bine yükseldi. Sigara Bırakma Hattını arayanların başında KOAH, astım, kanser, diyabet, hipertansiyon gibi kronik bir hastalığı olan ve tütün ürünü kullanımını bırakmak isteyenler geliyor. Ayrıca, çocuğunun kendisini örnek alarak tütün ürünü kullanmaya başlaması kaygısı taşıyanlar, sigarayı bırakanların önerisi, hekim ve sağlık personeli önerisiyle de bireyler hattı arıyor.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce, 'Alo 171 Sigarayı Bırakma Danışma Hattı'nın hizmetlerine ilişkin şu bilgiler verildi:
"Sigara bırakma planı yapılan ve sigara bırakma polikliniklerinden hizmet alan vatandaşlarımıza; 1'inci hafta, 1'inci ay, 2'nci ay, 3'üncü ay, 6'ncı ay ve 12'nci ayın sonu olmak üzere yılda en az 6 defa geri dönüş aramaları yapılarak bırakma sürecinde destek olunmaktadır. Bu aramalarla kişilerin sigara bırakma durumları takip edilerek zorlandıkları hususlara ilişkin çözüm önerileri sunulmakta, bırakma sürecinde ortaya çıkan nikotin yoksunluk belirtileri ile baş etmeye yönelik davranış değişiklikleri hakkında danışmanlık verilmektedir."
Bırakma planı yapılarak 1 yıl boyunca takibi yapılan danışanların yüzde 17’sinin, Danışma Hattı desteği ile sigarayı bıraktığının tespit edildiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-MUhabir Kaan ULU'nun anonsları
-Doktorlar ile röp:
-Hastalar ile röp:
-Detay
ÇEKİM NOTU: 'sigarayı bıraktırma hattı'koduyla geçildi
Haber-Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,(DHA)

PARTNER Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler
Van'da 6 yıldır süren kan davası barışla sonlandırıldıVan'da 6 yıldır süren kan davası barışla sonlandırıldı
Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı

Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı

SON DAKİKA! Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Denizli'de 3.3 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Denizli'de deprem

Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

Kandilli'den deprem açıklaması

Kandilli'den deprem açıklaması

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.