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Danışmanı Salgına Yakalanan ABD Başkanı ve Eşi Karantinada

02.10.2020 07:56 | Son Güncelleme

En yakın danışmanlarından birinin Corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump kendisinin ve eşinin karantinada olacaklarını açıkladı

Danışmanı Salgına Yakalanan ABD Başkanı ve Eşi Karantinada

En yakın danışmanlarından birinin Corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump kendisinin ve eşinin karantinada olacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine en yakın çalışan danışmanlarından biri olan Hope Hicks’in Corona virüsü salgınına yakalandığı açıklandı. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Trump, kendisi ve eşi Melania Trump’a da test yapıldığını, testin sonucunu kendilerinin de karantina da bekleyeceklerini belirtti.

Trump Twitter mesajında “Son derece yoğun çalışan ve ufacık bir ara dahi vermeyen Hope Hicks’in COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Kötü! First LAdy ve ben bizim test sonuçlarımızı bekliyoruz. Bu süre zarfında karantina sürecimizi başlatacağız”ifadelerini kullandı.

Trump’ın danışmanı Hope Hicks, Trump’ın Demokrat rakibi Joe Biden’la katıldığı TV programı için Başkan’la birlikte uçakla Cleveland’a ve ardından da Minnesota mitingi için helikopterle, bu şehre Donald Trump’la birlikte gitmişti.

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