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“Danışmanları Putin’i Yanlış Bilgilendiriyor”

31.03.2022 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray’a göre ABD istihbaratı yetkilileri, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in Rus ordusunun Ukrayna’daki başarısız performansı hakkında danışmanları tarafından yanlış bilgilendirildiği görüşünde. ABD’nin elindeki istihbarat, danışmanlarının Putin’e gerçeği söylemeye korktuğuna işaret ediyor

“Danışmanları Putin’i Yanlış Bilgilendiriyor”

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD istihbaratı yetkilileri, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Rus ordusunun Ukrayna’daki başarısız performansı hakkında danışmanları tarafından yanlış bilgilendirildiği görüşünde. ABD’nin elindeki istihbarat, danışmanlarının Putin’e doğru söylemeye korktuğuna işaret ediyor.

Yakın zamanda gizliliği kaldırılan bulgular Putin’in kendisine gelen bilgiler konusundaki durumun farkında olduğunu ve şu anda Rus lider ve üst düzey Rus askeri yetkililer arasında sürekli bir gerilim olduğunu gösteriyor.

Beyaz Saray iletişim direktörü Kate Bedingfield bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Putin’in yalnızca Rus ordusunun Ukrayna’daki performansı değil aynı zamanda yaptırımların Rus ekonomisini nasıl etkilediği konusunda yanlış yönlendirildiği görüşünde olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada istihbarat konusunda yorum yapamayacağını belirtmişti.

İsmini vermeyen Amerikalı bir yetkiliye göre Biden yönetimi bu bulguların açıklanmasının Putin’in Ukrayna’daki seçeneklerini yeniden değerlendirmeye zorlayabileceği konusunda umutlu.

24 Şubat’ta Rusya’nın işgaliyle başlayan savaş kanlı bir çıkmaza girmiş durumda ve Ukrayna güçlerinin ve gönüllülerinin beklenmedik şekilde güçlü bir direniş sergilemesinin ardından Rus ordusunun moral olarak çöktüğü ve ağır kayıp verdiği haberleri geliyor.

Ancak bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının, Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle Rusya’ya kaybettiği prestijini yeniden kazandırmayı amaçlayan Putin’i daha da yalnızlaştırabileceğine dikkat çekiliyor.

Amerikalı yetkililer daha önceki açıklamalarında, Putin’in pandemiyi izole bir şekilde geçirmesinin de bir sonucu olarak Rus lidere kısıtlı bilgi akışının Ukrayna’da hızlı bir zafer kazanabileceği gibi gerçekçi olmayan bir görüşe kapılmasına yol açmış olabileceğini belirtmişti.

Biden yönetimi savaş başlamadan önce istihbarat bulgularına dayanarak Putin’in işgal planlarını ifşa etmişti. Rusya Ukrayna’yı işgal etmiş olsa da, Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya dikkat çekmeyi ve başlangıçta isteksiz olan müttefik ülkeleri Rus ekonomisine darbe indiren yaptırımlara ikna etmeyi başarmasından övgüyle söz edilmişti.

“Otokrasilerin zayıf noktalarından biri iktidara gerçeği söyleyebilenlerin olmamasıdır’’

ABD istihbaratının elindeki son bilgiye ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kremlin içinde danışmanların Putin’le dürüst şekilde konuşmaya istekli olmadığı bir dinamiğin olduğuna işaret etti.

Bugün Cezayir’de basın mensuplarına konuşan Blinken, “Otokrasilerin zayıf noktalarından biri bu sistemlerde iktidara gerçeği söyleyen ya da söyleyebilen birilerinin olmamasıdır. Sanırım Rusya’da da bunu görüyoruz” dedi.

İstihbarat camiası, Putin’in, ordusunun Ukrayna’da erleri kullandığını ve kaybettiğini bilmediğini değerlendiriyor. Putin’in ABD ve müttefiklerinin uyguladığı yaptırımların Rus ekonomisine ne kadar zarar verdiğinin de tam olarak bilincinde olmadığı belirtiliyor.

Bilgi veren yetkiliye göre bulgular Putin’e doğru bilgi akışında açık bir çöküşün olduğunu ve Putin’in üst düzey danışmanlarının kendisine gerçeği söylemeye korktuğunu gösteriyor.

Pentagon: “Çekilme değil askerleri yeniden konumlandırma girişimi”

ABD’nin elindeki istihbarat, Beyaz Saray’ın Rusya’nın Türkiye’de Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında devam eden görüşmelerde güveni arttırmak amacıyla başkent Kiev yakınlarında gerilimi düşüreceği yönündeki açıklamasıyla ilgili şüphelerini dile getirmesinin ardına rastladı.

Bu açıklamadan saatler sonra bölgeden Rus güçlerin Ukrayna’nın başkenti civarındaki alanları bombardımana tuttuğu yönünde haberler geldi.

ABD Savunma Bakanlığı son 24 saatte Kiev etrafındaki bölgelerde bulunan Rus güçlerin kuzeye ya da Belarus’a doğru hareket ettiklerini gözlemlediklerini belirtti.

Pentagon sözcüsü John Kirby, CNN ve Fox Business kanallarına yaptığı açıklamada ABD’nin bunu bir çekilme olarak değil Rusya’nın askerleri yeniden konumlandırma girişimi olarak gördüğünü söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimri Zelenski ile yaptığı 55 dakikalık telefon görüşmesinde Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık ilave yardımın yolda olduğunu söyledi.

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Vladimir Putin
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