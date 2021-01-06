Danışmanlık firmaları bilgilendirildi

Sivas’ta faaliyet gösteren danışmanlık firmalarının temsilcileri Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında başvuruları başlayan 14. Etap Ekonomik ve Altyapı Yatırımları çerçevesinde bilgilendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından danışmanlık hizmeti veren firmaların yetkilileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, “Amaç kırsalda yaşayan üreticilerimize destek olmak, ürün çeşitliliğini artırmak, gelir seviyelerini yükseltmek, tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak, tarımsal sanayi geliştirmek, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmektir. 14. Etap Destekleme Programı kapsamında başvuruların önceki yıllara göre büyük bir artış göstermesini bekliyoruz. Bu konuda tüm paydaş kurumlarımızla ortak çalışarak, toplantılar düzenleyerek, basın ve sosyal medyadan duyurular yaparak, hazırlamış olduğumuz bilgilendirme lifletlerimizi dağıtarak tüm üreticilerimizi bilgilendirerek, Sivas olarak yarısı sizden, yarısı bizden sloganıyla yüzde 50 hibe programından maksimum faydalanmak istiyoruz. Bakanlığımız tarafından desteklenecek yatırımların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

