Danışmanlık sektörü sertifikasyon ve yerli firmaya öncelik istiyor

Sıcakyüz, “Türkiye genelinde 567 üye işletmemiz ve binlerce çalışanımız ile Türkiye’nin kalkınması adına ortak hayaller ve hedefler doğrultusunda durmadan çalışan, daima ilerleyen öncü bir yapıyız.” ifadelerini kullandı.

Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz de sektör kurulunun, Türkiye'nin kalkınması için mevcut sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştirerek, faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirdiğini aktardı.

Çalıştay kapsamında MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, katılımcılara MÜSİAD’ın çalışma prensipleri hakkında bilgi verirken, MÜSİAD Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı Hikmet Köse ise, Sektör Kurulları’nın yapısını ve çalışma prensiplerini aktardı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu tarafından düzenlenen "Türkiye Geneli Danışmanlık Eğitim Sektör Kurulu Çalıştayı", MÜSİAD Yeni Genel Merkezi’nde yapıldı.

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu tarafından "Türkiye Geneli Danışmanlık Eğitim Sektör Kurulu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile görüştüklerini ve Yönetim Danışmanlığı Meslek Standardının oluşturulması için çalışmalara başlayacaklarını aktaran Sıcakyüz, ayrıca sektörün sorunlarının tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi adına, hizmet veren ve hizmet alan firmalar ile geniş kapsamlı bir araştırma projesi yapacaklarını kaydetti.

Çalıştayda, katılımcıların tümü tarafından dile getirilen başlıca sorun, “sektörün meslek standartlarının belirlenmesi” oldu. Yönetim danışmanlığına yönelik standartları ve sertifikasyon kurallarını oluşturacak ve denetlemeyi yapacak düzenleyici bir otoritenin olmaması ve konu ile ilgili yetkilendirilmiş kuruluşların bulunmaması, sektörün en önemli sorunu olarak öne çıkıyor.

Sertifikasyon sisteminin devreye girmesinden sonra, danışmanlık firmalarının yerel, ulusal ve uluslararası deneyim ve hizmet süresi kriterlerine göre mesleki gelişiminin izlenmesine ve denetlenmesine yönelik bir sistemin geliştirilmesi gerekiyor.

Yerli danışmanlık firmalarının gelişimi ve küresel anlamda markalaşması adına kamunun yerli danışmanlık firmalarına öncelik tanıması gerekiyor. Kamu kurumları tarafından talep edilen danışmanlık hizmetleri için kamu mevzuatının danışmanlık sektörüne uygun olmayan düzenlemeler içermesi, yerli danışmanlık firmalarının büyük projelere dâhil olmalarını engelliyor.

Kamunun küresel danışmanlık firmaları ile çalışması durumunda, bu firmaların yerli danışmanlık şirketleri ile iş birliğini sağlayacak teşvik modellerinin oluşturulması, ortak projeler yapılması amacıyla gerekli ortamın sağlanması gerekiyor.

