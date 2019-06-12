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Danışmanlık şirketi ile hukuk bürosunu soyan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 12:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da girdikleri işyerlerinden 175 bin euro ve 13 bin lira ile cep telefonu ve bilgisayar çaldıkları öğrenilen 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da girdikleri işyerlerinden 175 bin euro ve 13 bin lira ile cep telefonu ve bilgisayar çaldıkları öğrenilen 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Polis şüphelilerle birlikte çalınan paranın büyük bölümünü ele geçirdi. Daha önceden çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. LEVENT VE ULUS'TA HIRSIZLIK YAPTILAR Levent'te 23 Mayıs 2019 tarihinde Lale Sokak üzerinde bulunan bir hukuk bürosuna giren hırsızlar içerde bulunan nakit 10 bin lira ile bilgisayarı çalarak kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken 27 Mayıs 2019 tarihinde bu kez Ulus'ta bulunan bir danışmanlık şirketinde hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlar içeride bulunan kasayı açarak 175 bin euro ve 3 bin 150 lira ile 2 cep telefonunu çaldı. ÖNCE ADAMLARI SONRA ÇETE LİDERİ YAKALANDI Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde iki olayı da aynı kişilerin yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Bahri K., eşi Seher K. ve Ahmet G. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 83 bin 500 euro ve 16 bin 510 lira ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden daha önceden hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç gibi suçlardan kaydı bulunan Bahri K. ve Ahmet G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Seher K. serbest bırakıldı. Polis hırsızlık çetesinin firari üyesi Hakan K'yi .(39) yakalamak için operasyonları sürdürdü. Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde düzenlenen operasyonda şüpheli Hakan K. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden de 41 bin euro, 20 bin lira ele geçirildi. Hakan Y.' de tutuklanarak cezaevine gönderildi. ŞÜPHELİLERLE BİRLİKTE 124 BİN EURO VE 23 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü şüphelilerden toplam 124 bin 500 euro ve 23 bin 150 lira ele geçirildiğini kalan paranın bulunması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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