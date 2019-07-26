Danışmanlık ve İş Güvenliği Bürosu silah imalathanesi çıktı

Konya polisi, kaçak silah imalatı yapılan iş yerine düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Operasyonda iş yerinin Danışmanlık ve İş Güvenliği Bürosu görüntüsü verildiği ortaya çıkarken, gözaltına alınan 5 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak silah üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen şüphelilerin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlendi. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip sırasında şahısların, atölye olarak kullandıkları iş yerine Danışmanlık ve İş Güvenliği Bürosu görüntüsü verdikleri tespit edildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından harekete geçen polis, 24 Temmuz tarihinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

İş yerinin bodrum katını silah atölyesine çevirmişler

Polisin iş yerinde yaptığı aramada, büronun zemin katının ofis şeklinde hazırlandığı, bodrum katının ise silah atölyesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Operasyonda, 1 adet torna makinesi, 1 oksijen kaynak makinesi, 1 adet sanayi tipi oksijen tüpü, 3 adet tabanca üst takımı, 5 adet tabanca namlusu, 21 adet tetik mekanizması, çok sayıda tabanca parçaları (kabza, şarjör, icra yayı ve mili, birleştirici aparatlar) ve imalatta kullanılan diğer çok sayıda alet ve malzemeler ele geçirildi.