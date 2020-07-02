Danıştay Ayasofya Dosyasını Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada Türkiye'yi Ayasofya'nın müze statüsünü korumaya çağırmış, Ortodoks Kilisesi Patriği ise Ayafosya'nın müzeden camiye dönüştürülmesinin ''ayrılık tohumları'' ekeceğini kaydetmişti.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme getirmişti. Türkiye'de en çok ziyaret edilen turistik mekanların başında gelen Ayasofya, 6'ıncı yüzyıla ait bir yapı olarak hem Bizans İmparatorluğu hem de Osmanlı İmparatorluğu açısından öneme sahip.

İnşası 537 yılında tamamlanan ve 900 yıl boyunca Hristiyanlık inancının önde gelen kilisesi olan Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethinden sonraki 500 yıl boyunca ise İslam dünyasının en büyük camilerinden biri olarak işlev görmüştü.

Dünyadaki 300 milyon Ortodoks'un lideri Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin Hristiyanlar'ı hayal kırıklığına uğratacağını, Doğu ve Batı arasında ''çatlak'' oluşturacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye'de Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını talep eden ve bunun için yıllardır kampanya yapan gruplara geçen yıl yapılan yerel seçimler öncesindeki kampanyasında destek vermeye başladı.

Çok sayıda Türk vatandaşı, Ayasofya'ya yeniden cami statüsü kazandırmanın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'nin kimliğini daha iyi yansıtacağı görüşünde. Yapılan son kamuoyu anketleri de Türk kamuoyunun çoğunluğunun Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesini desteklediğini gösteriyor.