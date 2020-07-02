Danıştay Ayasofya kararını 15 gün içinde açıklayacak

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi talebi daha önce de dillendirilmişti. Kasım 2013’te MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu Ayasofya’nın ibadete açılması için TBMM'ye teklif getirirken dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç da Trabzon ve İznik’te bulunan iki Ayasofya’nın camiye çevrildiğini hatırlatarak "Bu mahzun Ayasofya’ya bakıyoruz, inşallah güleceği günlerin yakın olmasını Allah’tan diliyoruz" demişti.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 1934 tarihli Bakanlığı Kurulu kararındaki Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın sahte olduğunu ileri sürmüş ve Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını talep etmişti.

Ayasofya'nın önemi ve siyasi tartışmalar

Ayasofya, yüzyıllardır bir ibadet mekanı olmanın ötesinde sembolik bir anlam da taşıyor. "Kutsal Bilgelik" anlamına gelen eser, iki kez halk ayaklanmalarıyla yıkıldı. Günümüze kadar gelen yapı ise Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında inşa edildi. 916 yıllık kilise, 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almasıyla camiye çevrildi. 481 yıl cami olarak kaldı. 24 Kasım 1934'te Atatürk'ün de imzasını taşıyan Bakanlar Kurulu kararıyla, 1 Şubat 1935'ten bu yana müze olarak kullanılıyor.

Ayasofya, taşıdığı sembolik ve ideolojik değerler nedeniyle siyasi kavgaların ortasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2019’da konunun siyasi boyutuna dikkat çekmişti. Erdoğan, 16 Mart 2019’da Tekirdağ’da düzenlediği bir mitingde, 'Ayasofya’nın ibadete açılması' çağrısı yapan bir vatandaşa "Mesele o değil, bu işin bir siyasi boyutu var. Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, Ayasofya’yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah" demişti.

Geçen 29 Mayıs’ta ise İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıldönümünde, Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Ardından iktidar kanadından müzenin yeniden ibadete açılması yönünde açıklamalar yapıldı.

DW / HS,ET

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