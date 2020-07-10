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  4. Danıştay Ayasofya'nın müze statüsünü iptal etti

Danıştay Ayasofya'nın müze statüsünü iptal etti

10.07.2020 16:23 | Son Güncelleme

Danıştay, Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verdi.

Böylece Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı.Ayasofya’nın statüsü ile ilgili olarak görülen davada kararını açıkladı. Danıştay, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verdi.

Konuyla ilgili güncel ayrıntılar geliyor...

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 1934 tarihli Bakanlığı Kurulu kararındaki Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın sahte olduğunu ileri sürmüş ve Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını talep etmişti.

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