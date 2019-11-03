HABER

Danıştay Başkanı Güngör, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de ziyaretlerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 23:15 | Son Güncelleme

Danıştay Başkanı Güngör, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de ziyaretlerde bulundu

GAZİANTEP (AA) - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile beraberindekiler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i ziyaret etti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güngör ile beraberindeki daire başkanları Fethi Aslan, Mehmet Ali Samur, Emin Sınmaz, Hamit Ümit Aksoy, Danıştay Genel Sekreteri Cevdet Erkan ve Danıştay üyelerinin bulunduğu heyet, Gaziantep'e geldi.

Danıştay Başkanı Güngör ve beraberindeki heyet, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Güngör, uygulama ile işleyişe ilişkin görüş ve önerileri dinledi.

Daha sonra Şanlıurfa ve Mardin'e giden heyet, bu kentlerdeki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.

Danıştay Başkanı Güngör, bölgenin huzur ve sükunet içerisinde olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, toplumdaki bu ortamın hukuk sisteminde yapılan reformlarla daha da sağlamlaşacağını, adalete olan güvenin tam ve sürekli olarak tesis edileceğini kaydetti.

Adalet, hakkaniyet ve bağımsız yargının önemini vurgulayan Güngör, mahkemelerin işleyişinden duyduğu memnuniyetini ifade etti.

PARTNERYarı insan yarı köpek! Halk korku içinde...Yarı insan yarı köpek! Halk korku içinde...
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldıBeşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı
Traktör römorkuna çarparak savrulan otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralıTraktör römorkuna çarparak savrulan otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör Gaziantep Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi mardin Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Beşiktaş'ta korkunç olay! Acı haber geldi

Beşiktaş'ta korkunç olay! Acı haber geldi

İşte bir dönemin efsanesi Huysuz Virjin'in son hali

İşte bir dönemin efsanesi Huysuz Virjin'in son hali

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

2 aylık eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ ve Muğla'da korkutan deprem

İki ilde korkutan deprem!

MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MSB'den o iddiaya yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.