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Danıştay Başkanı'nın kızı Gonca Hatinoğlu'nun son ataması tartışma yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 08:26 | Son Güncelleme

Elazığ'da görevlendirilmesinin ardından Yargıtay'a atanan Danıştay Başkanı'nın kızı Gonca Hatinoğlu, bu atamadan 3 gün sonra Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'nda görevlendirilmiş.

Danıştay Başkanı'nın kızı Gonca Hatinoğlu'nun son ataması tartışma yarattı

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün yargıç kızı Gonca Hatinoğlu, yine tartışmalı bir atamayla gündemde. 6 ay önce Elazığ’a atandıktan 1 gün sonra Yargıtay’a getirilen Hatinoğlu’nun, 3 gün sonra da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’nda daire başkanlığına getirildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uğurlu'nun haberine göre; HSK tarafından Elazığ hâkimliğine atandıktan sonra göreve dahi başlamadan Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne getirilen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu ’nun Yargıtay’dan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’na Daire Başkanı olarak görevlendirildiği öğrenildi. Yargıtay’ta sadece 3 gün çalışan Hatinoğlu’nun mart ayından bu yana Cumhurbaşkanlığı’nda görev yaptığı belirtildi. İdarenin iş ve işlemlerinin hukuka aykırılığını denetleyen Danıştay’ın Başkanı Zerrin Güngör’ün kızının yürütme organının başı olan Cumhurbaşkanlığı’nın hukuk işlerinde çalışması tartışmalara neden oldu.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün hakim kızı Gonca Hatinoğlu , yine tartışmalı bir atamayla gündeme gelmişti: HSK Birinci Dairesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 19 Mart 2018 tarihinde düzenlenen kura töreniyle bin 236 hâkim adayının görev yerlerini belirlemişti. Bu kapsamda, Danıştay Başkanı Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, Elazığ Hâkimliği’ne atanmıştı. Bir gün sonra (20 Mart) mazaret kararnamesi hazırlayan HSK; henüz Elazığ’a giderek görevine başlamayan Gonca Hatinoğlu’nu Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne getirmişti. 24 saat geçmeden yapılan bu atamanın tepkiye neden olması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan HSK, Hatinoğlu’nun Ankara’ya atamasanın eş durumu nedeniyle yapıldığını öne sürmüştü. Gonca Hatinoğlu, Yargıtay’da 14. Hukuk Dairesi’nde tetkik hâkimi olarak göreve başlamıştı.

YETKİLİLER DOĞRULADI

Ancak Cumhuriyet’in Yargıtay kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Hatinoğlu burada sadece 3 gün görev yaptı. Tetkik Hâkim Hatinoğlu, Adalet Bakanlığı tarafından “gecici” olarak Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’nda görevlendirildi. Burada “Daire Başkanı” yapılan Hatinoğlu’nun, Mart 2018’den beri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görevine devam ettiği öğrenildi. Hatinoğlu’nun atandığı Yargıtay 14. Hukuk Daire yetkilileri de bu atamayı doğrulayarak “ Gonca Hatinoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nda görevlendirildi” dedi. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de Hatinoğlu’nun yeni görevini teyit etti. Gonca Hatinoğlu, hâkimlik sınavını kazanmadan önce avukat olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı’nda Kanunlar ve Kararlar Dairesi’nde uzman olarak işe alınmıştı. Gonca Hatinoğlu ’nun eşi Volkan Hatinoğlu da Saray’ın inşaatını yapan Rönesans Holding’e bağlı bir şirkette yönetici olarak işe girmişti.

CHP'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’yi eleştiren bir programında bu sözleri alkışlayan Danıştay Başkanı Güngör, bir açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun düzenlediği adalet yürüyüşü için de “sözde” demişti. Güngör, “Kim için adalet, neyin adaletini arıyorsunuz? Yargıyı da töhmet altında bırakıyorsunuz. Biz adalet terazisini çok hassas tutuyoruz. Siz bu söylem ve davranışlarla yargıya güveni zedelerseniz, bundan bütün toplum zarar görür” ifadelerini kullanmıştı. Güngör, Erdoğan ile birlikte Rize’de çay toplama etkinliğine de katılmıştı.

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Danıştay Başkanı Gonca Hatinoğlu Zerrin Güngör

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